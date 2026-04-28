Восстановленный после оккупации элеватор в Сумской области продали со второй попытки: кто стал владельцем

Компания "АГРО-ПОЛИС", входящая в состав агрохолдинга "Альфа Капитал" Александра Павлюченко, получила официальное разрешение от Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) на приобретение мощного элеваторного комплекса в Конотопском районе Сумской области.

АМКУ повторно рассмотрел и одобрил это соглашение 23 апреля 2026 года. Продавцом выступает компания "СТС", бенефициарами которой являются Роман Терещенко и Хачик Карапетян.

Адрес актива в сообщении АМКУ не раскрывается из-за ограниченного доступа к информации.

Технические возможности объекта

Объектом сделки стал Вязовский элеватор — современное предприятие, введенное в эксплуатацию всего несколько лет назад, в 2021 году. Мощности комплекса позволяют одновременно хранить около 24 тысяч тонн зерна в двух крупных металлических силосах. Кроме того, объект имеет развитую логистическую инфраструктуру:

Две высокопроизводительные зерносушилки итальянского производства.

Систему автоматического приема зерна по автотранспорту.

Возможность железнодорожной отгрузки до 22 вагонов в сутки через станцию Дубовязовка, что позволяет быстро транспортировать урожай в порты или на переработку.

Предварительная попытка сделки

Сообщается, что АМКУ уже разрешал покупку этого актива в ноябре 2024 года, но тогда стороны не смогли завершить соглашение. Предыдущая попытка закрытия транзакции сорвалась из-за "проблем с документами".

Актив имеет дополнительный контекст из-за военных повреждений. В апреле 2022 года Общественное сообщало, что территория элеватора в селе Вязовое в Сумской области была повреждена после пребывания российских военных во время оккупации; предприятие на тот момент работало всего около полугода после запуска первой очереди в конце сентября 2021 года.

Напомним, элеваторная отрасль Украины за время полномасштабной войны понесла убытки ориентировочно на $1,1 млрд и потеряла до 13 млн тонн мощностей для хранения зерна. В то же время, дефицита элеваторов нет на фоне сокращения урожая.