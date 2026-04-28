Відновлений після окупації елеватор продали з другої спроби: хто став власником

Компанія “АГРО-ПОЛІС”, що входить до складу агрохолдингу “Альфа Капітал” Олександра Павлюченка, отримала офіційний дозвіл від Антимонопольного комітету України (АМКУ) на придбання потужного елеваторного комплексу у Конотопському районі Сумської області.

Як інформує Delo.ua, про це повідомляє Inventure.

Зазначається, що АМКУ повторно розглянув та схвалив цю угоду 23 квітня 2026 року. Продавцем виступає компанія "СТС", бенефіціарами якої є Роман Терещенко та Хачик Карапетян.

Адреса активу в повідомленні АМКУ не розкривається через обмежений доступ до інформації.

Технічні можливості об’єкта

Об’єктом угоди став В’язівський елеватор — сучасне підприємство, введене в експлуатацію лише кілька років тому, у 2021-му. Потужності комплексу дозволяють одночасно зберігати близько 24 тисяч тонн зерна у двох великих металевих силосах. Крім того, об'єкт має розвинену логістичну інфраструктуру:

Дві високопродуктивні зерносушарки італійського виробництва.

Систему автоматичного приймання зерна з автотранспорту.

Можливість залізничного відвантаження до 22 вагонів на добу через станцію Дубов’язівка, що дозволяє швидко транспортувати врожай до портів або на переробку.

Попередня спроба угоди

Повідомляється, що АМКУ вже надавав дозвіл на купівлю цього активу у листопаді 2024 року, але тоді сторони не змогли завершити угоду. Попередня спроба закриття транзакції зірвалася через "проблеми з документами".

Актив має додатковий контекст через воєнні пошкодження. У квітні 2022 року Суспільне повідомляло, що територія елеватора у селі В’язове на Сумщині була пошкоджена після перебування російських військових під час окупації; підприємство на той момент працювало лише близько пів року після запуску першої черги наприкінці вересня 2021 року.

Нагадаємо, елеваторна галузь України за час повномасштабної війни зазнала збитків орієнтовно на $1,1 млрд і втратила до 13 млн тонн потужностей для зберігання зерна. Водночас дефіциту елеваторів немає на тлі скорочення врожаю.