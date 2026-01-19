Возмещение перевозчикам, реформы такси и техконтроля: что изменится в сфере автотранспорта

Министерство развития общин и территорий сформировало перечень законодательных реформ на 2026 год. Главная цель — сделать поездки более безопасными, избавиться от коррупции в очередях на границе и наконец приблизить наши правила к европейским стандартам. “єЧерга” и е-ТТН станут обязательными, а процедура техосмотра – упрощенная.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Цифровизация логистики

Одним из ключевых приоритетов станет перевод бумажной волокиты в онлайн. Система "єЧерга", ранее работавшая как эксперимент, станет обязательной на законодательном уровне. Это гарантирует прозрачное пересечение границы без "договорняков". Также бизнес полностью перейдет на электронные товарно-транспортные накладные (е-ТТН), что значительно упростит логистику.

Реформа такси и техосмотра

Для обычных граждан наиболее ощутимыми станут два направления. Рынок такси планируют вывести из тени, введя единые стандарты безопасности и официальный статус для водителей.

Кроме того, власти готовят реформу обязательного технического осмотра. Инициатива призвана упростить процедуру технического осмотра для первой государственной регистрации транспортных средств, которые были в пользовании, а также постепенно внедрить обязательный технический контроль для всех типов автомобильного транспорта рядом с проведением реформы ОТК, чтобы процедура была прозрачной и не содержала коррупционных рисков.

Социальный транспорт

Отдельное внимание уделено маршрутам, которые не являются прибыльными для частников, но критически важны для людей. Общество получит право заказывать такие перевозки и оплачивать их работу из бюджета. Также будет создано независимое бюро по расследованию серьезных ДТП.

"Часть законопроектов уже зарегистрирована, часть находится на этапе доработки, и мы рассматриваем этот процесс как партнерство, направленное на достижение общей цели: повышение безопасности перевозок, внедрение цифровых инструментов и приближение украинского транспортного законодательства к стандартам ЕС", — прокомментировал инициативы замминистра Сергей Деркач.

Ранее сообщалось, что система "єЧерга" для грузовиков сократила время ожидания транспорта на границе до 70%. Это позволило перевозчикам экономить более 60 млн. евро в месяц.