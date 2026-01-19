Відшкодування перевізникам, реформи таксі і техконтролю: що зміниться у сфері автотранспорту

Міністерство розвитку громад та територій сформувало перелік законодавчих реформ на 2026 рік. Головна мета — зробити поїздки безпечнішими, позбутися корупції в чергах на кордоні та нарешті наблизити наші правила до європейських стандартів. "єЧерга та е-ТТН стануть обов’язковими, а процедура техогляду – спрощена.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба відомства.

Цифровізація логістики

Одним із ключових пріоритетів стане переведення паперової тяганини в онлайн. Система "єЧерга", яка раніше працювала як експеримент, стане обов’язковою на законодавчому рівні. Це гарантує прозорий перетин кордону без "договорняків". Також бізнес повністю перейде на електронні товарно-транспортні накладні (е-ТТН), що значно спростить логістику.

Реформа таксі та техогляду

Для звичайних громадян найвідчутнішими стануть два напрямки. Ринок таксі планують вивести з тіні, запровадивши єдині стандарти безпеки та офіційний статус для водіїв. Крім того влада готує реформу обов’язкового технічного огляду. Ініціатива покликана спростити процедуру технічного огляду для першої державної реєстрації транспортних засобів, що були у користуванні, а також поступовому впровадити обов’язковий технічний контроль для всіх типів автомобільного транспорту поруч з проведенням реформи ОТК, щоб процедура була прозорою та не містила корупційних ризиків.

Соціальний транспорт

Окрему увагу приділено маршрутам, які не є прибутковими для приватників, але критично важливі для людей. Громади отримають право замовляти такі перевезення та оплачувати їх роботу з бюджету. Також буде створено незалежне бюро для розслідування серйозних ДТП.

"Частина законопроєктів уже зареєстрована, частина – перебуває на етапі доопрацювання, і ми розглядаємо цей процес як партнерство, спрямоване на досягнення спільної мети: підвищення безпеки перевезень, впровадження цифрових інструментів та наближення українського транспортного законодавства до стандартів ЄС", — прокоментував ініціативи заступник міністра Сергій Деркач.

Раніше повідомлялося, що, система "єЧерга" для вантажівок скоротила час очікування транспорту на кордоні до 70%. Це дозволило перевізникам економити понад 60 млн євро на місяць.