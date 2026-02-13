Запланована подія 2

Возобновление энергосистемы после обстрелов: в каких регионах сложная ситуация

правительственное совещание
Юлия Свириденко провела энергетический селектор. / Правительственный портал

После ночных и предварительных обстрелов сложная обстановка со светом наблюдается в Одесской, Николаевской, Киевской и Днепропетровской областях. В столице и регионах ремонтные бригады работают над возвращением электричества и тепла.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила премьер Юлия Свириденко.

Ход работ

В Киеве для возобновления электроснабжения привлечено более 60 бригад . Одновременно продолжаются технические работы по восстановлению централизованного отопления.

В Одесской области энергетики работают над питанием более 130 тысяч абонентов, оказавшихся без электроснабжения. Критическая инфраструктура региона уже подключена к сети.

Премьер-министр отметила, что в связи с прогнозом возвращения морозов на следующей неделе – ремонтные бригады делают все возможное, чтобы ускорить ремонты на всех энергообъектах.

"Поручила профильным министерствам и председателям ОВА подготовить все необходимые ресурсы для быстрого реагирования на новые возможные обстрелы в условиях сильных холодов. При необходимости будут разворачиваться дополнительные пункты несокрушимости и генераторы большой мощности", - подчеркнула Свириденко.

Ранее, 10 февраля, Зеленский назвал регионы, в которых самая сложная ситуация с электроснабжением.

Автор:
Татьяна Ковальчук