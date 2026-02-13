Запланована подія 2

Відновлення енергосистеми після обстрілів: в яких регіонах складна ситуація

Після нічних та попередніх обстрілів складна ситуація зі світлом спостерігається в Одеській, Миколаївській, Київській та Дніпропетровській областях. У столиці та регіонах ремонтні бригади працюють над поверненням електрики та тепла.

Як пише Delo.ua, про це повідомила прем’єрка Юлія Свириденко.

Хід робіт

У Києві для відновлення електропостачання залучено більше 60 бригад. Одночасно тривають технічні роботи з відновлення централізованого опалення.

На Одещині енергетики працюють над заживленням понад 130 тисяч абонентів, які опинилися без електропостачання. Критична інфраструктура регіону вже підключена до мережі.

Прем’єр-міністерка зауважила, що у зв’язку з прогнозом повернення морозів наступного тижня – ремонтні бригади роблять все можливе, щоб прискорити ремонти на всіх енергообʼєктах.

"Доручила профільним міністерствам та головам ОВА підготувати всі необхідні ресурси для швидкого реагування на нові можливі обстріли в умовах сильних холодів. За потреби розгортатимуться додаткові пункти незламності і генератори великої потужності", – наголосила Свириденко.

Раніше, 10 лютого, Зеленський назвав регіони, в яких найскладніша ситуація з електропостачанням.

Автор:
Тетяна Ковальчук