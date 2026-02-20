VUSO о военных рисках: выплаты, перестрахование и парадокс спроса

Страхование от военных рисков сегодня является одним из ключевых инструментов сохранения финансовой устойчивости. Страховая компания VUSO одной из первых в Украине в 2022 году внедрила соответствующий страховой продукт для защиты автомобилей, отвечая на растущий запрос клиентов по защите имущества от последствий военных действий. Об актуальном уровне спроса на такие программы и основных тенденциях их развития в интервью NV.Бизнес рассказал председатель правления СК VUSO Андрей Артюхов.

"В нашем портфеле более 8% – это страховые премии КАСКО. Если перевести в цифры, то при общем объёме около 1,3 млрд грн премии по опции военных рисков составляют чуть более 100 млн грн. Мы работаем с этим продуктом уже третий год. 2022-й был экспериментальным, а сейчас это уже промышленный масштаб. К сожалению, большинство выплат по этому риску – это случаи полной гибели авто: сгорело, разрушено зданием или обломками дронов", – поясняет СЕО VUSO Андрей Артюхов.

При этом председатель правления СК VUSO отмечает парадоксальную ситуацию со страхованием недвижимости: спроса нет.

"Для меня это настоящая загадка нашей украинской души. Все переживают, все волнуются, но когда предлагаешь: "Давайте застрахуем", слышим в ответ: "Нет, не хочу". Мы даже запускали специальный проект в начале 2025 года: предлагали простые “коробочные” продукты стоимостью 1000–2000 грн для защиты окон и стекла. Однако интереса мы не увидели и прекратили проект, поскольку собрали всего около 250 квартир. Этого недостаточно, чтобы строить бизнес и корректно рассчитывать риски. Хотя я уверен, что мы к этому ещё вернёмся, и страхование жилья от военных рисков станет нашим стандартом", – говорит Андрей Артюхов.

Также он проанализировал ситуацию с запросами корпоративных клиентов на страхование от военных рисков: "Здесь ситуация немного проще, но одновременно сложнее. Программы есть – они предоставляются с помощью перестрахования синдикатами Lloyd’s в Лондоне. Лимиты – до 5–10 млн долларов на одну локацию. Спрос есть, но это действительно дорого. Около 30% клиентов, узнав цену, сразу отказываются. Ещё 30% берут паузу, и примерно треть соглашается. В течение трёх месяцев примерно половина тех, кто интересовался, всё же страхуется. Мы здесь работаем как банк при выдаче кредита: оцениваем каждую локацию индивидуально. По некоторым объектам, до 20%, вынуждены отказывать из-за чрезмерно высоких рисков".

По словам Андрея Артюхова, международные перестраховщики открыты к взаимодействию с украинскими страховщиками: "Стало комфортнее, чем в 2022 году. Тогда аппетит к Украине был ограничен, а сейчас он восстанавливается. Они видят, что рынок работает, регулятор работает, клиенты нам доверяют. Перелом в отношении уже произошёл. Правда, пока это не облигаторные программы (автоматическое перестрахование портфеля), а факультативные: каждый риск мы отдельно котируем и согласовываем с международными партнёрами".

Справка

VUSO – один из ведущих украинских страховщиков, который более 25 лет формирует надёжные и эффективные решения в сфере финансовой защиты граждан и бизнеса. В 2025 году компания вошла в тройку лидеров страхового рынка Украины.

VUSO предлагает широкий спектр страховых продуктов для частных и корпоративных клиентов, обеспечивая высокий уровень сервиса и клиентского опыта, в частности в сферах:

автострахования;

туристического страхования;

добровольного медицинского страхования;

страхования имущества;

страхования военных рисков;

корпоративных видов страхования.

По итогам 2025 года объём страховых премий компании превысил 5,1 млрд грн. VUSO заняла 2-е место по направлениям ДМС и туристического страхования, 3-е место – в сегментах КАСКО и страхования имущества, а также вошла в ТОП-10 страховщиков по автоцивилке.

В своей деятельности компания руководствуется принципами инновационности и адаптивности, клиентоцентричности и социальной ответственности, последовательно внедряя современные цифровые решения и сервисные стандарты.

Профессиональный уровень и стабильность развития VUSO подтверждены отраслевыми наградами, в частности:

1 место за лучший CX-кейс в контакт-центре (UXCE’2025);

2 место в номинации Best Customer Experience Redesign премии European Contact Centre & Customer Service Awards (ECCCSA);

3 место в категории "Лучший клиентский опыт" премии FinAwards 2025;

награда "Лидер страхового рынка" от журнала "ТОП-100. Рейтинги крупнейших" и портала Delo.ua.

По словам председателя наблюдательного совета VUSO Михаила Назарчука, одной из ключевых конкурентных преимуществ компании является собственная in-house разработка ИТ-решений, которую обеспечивает команда высококвалифицированных специалистов. Это позволяет оперативно адаптировать продукты и сервисы к потребностям клиентов и рынка.

VUSO активно развивает партнёрскую экосистему и реализует совместные проекты с ведущими компаниями, среди которых: ПриватБанк, Ощадбанк, ULF, WOG, Uklon, Укрпошта, hotline.finance.

Компания придерживается принципов добросовестности, ответственности и прозрачности в корпоративном управлении. Прозрачность структуры правления подтверждена решением Национального банка Украины от 23 апреля 2023 года.