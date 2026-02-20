VUSO про воєнні ризики: виплати, перестрахування та парадокс попиту

Страхування від воєнних ризиків сьогодні є одним із ключових інструментів збереження фінансової стійкості. Страхова компанія VUSO однією з перших в Україні у 2022 році запровадила відповідний страховий продукт для захисту автомобілів, відповідаючи на зростаючий запит клієнтів щодо убезпечення майна від наслідків воєнних дій. Про актуальний рівень попиту на такі програми та основні тенденції їх розвитку в інтерв’ю "NV.Бізнес" розповів голова правління СК ВУСО Андрій Артюхов.

"У нашому портфелі більше 8% – це страхові премії КАСКО. Якщо перевести в цифри, то при загальному обсязі близько 1,3 млрд грн премії за опцію воєнних ризиків складають трохи більше 100 млн грн. Ми працюємо з цим продуктом вже третій рік. 2022-й був експериментальним, а зараз це вже промислові масштаби. На жаль, більшість виплат за цим ризиком – це випадки повної загибелі авто: згоріло, завалило будівлею чи уламками дронів", – пояснює Андрій Артюхов.

При цьому голова правління СК ВУСО зауважує про парадоксальну ситуацію зі страхуванням нерухомості: попиту немає.

"Для мене це справжня загадка нашої української душі. Всі переживають, всі турбуються, але коли пропонуєш: "Давайте застрахуємо", чуємо у відповідь: "Та ні, не хочу. Ми навіть запускали спеціальний проєкт на початку 2025 року: пропонували прості "коробкові" продукти вартістю 1000–2000 грн для захисту вікон та скла. Але ми не побачили інтересу і припинили проєкт, бо назбирали лише близько 250 квартир. Цього недостатньо, щоб будувати бізнес і коректно розраховувати ризики. Хоча я впевнений, що ми до цього ще повернемося, і страхування житла від воєнних ризиків стане нашим стандартом", – каже Андрій Артюхов.

Також він проаналізував ситуацію із запитами корпоративних клієнтів на страхування від воєнних ризиків: "Тут ситуація трохи простіша, але й складніша водночас. Програми є – вони надаються за допомогою перестрахування синдикатами Lloyd’s у Лондоні. Ліміти – до 5–10 млн доларів на одну локацію. Попит є, але це реально дорого. Десь 30% клієнтів, дізнавшись ціну, одразу відмовляються. Ще 30% беруть паузу, і десь третина погоджується. Протягом трьох місяців приблизно половина тих, хто цікавився, таки страхується. Ми тут працюємо як банк при видачі кредиту: оцінюємо кожну локацію індивідуально. За деякими об’єктами, до 20%, змушені відмовляти через надто високі ризики".

За словами Андрія Артюхова, міжнародні перестраховики відкриті до взаємодії з українськими страховиками: "Стало комфортніше, ніж у 2022 році. Тоді апетит до України був обмежений, а зараз він відновлюється. Вони бачать, що ринок працює, регулятор працює, клієнти нам довіряють. Перелом у ставленні вже відбувся. Щоправда, поки що це не облігаторні програми (автоматичне перестрахування портфеля), а факультативні: кожен ризик ми окремо котируємо та погоджуємо з міжнародними партнерами”.

Довідка

VUSO (ВУСО) – один із провідних українських страховиків, який понад 25 років формує надійні та ефективні рішення у сфері фінансового захисту громадян і бізнесу. У 2025 році компанія увійшла до трійки лідерів страхового ринку України.

VUSO пропонує широкий спектр страхових продуктів для приватних і корпоративних клієнтів, забезпечуючи високий рівень сервісу та клієнтського досвіду, зокрема у сферах:

автострахування;

туристичного страхування;

добровільного медичного страхування;

страхування майна;

страхування воєнних ризиків;

корпоративних видів страхування.

За підсумками 2025 року обсяг страхових премій компанії перевищив 5,1 млрд грн. VUSO посіла 2-ге місце за напрямами ДМС і туристичного страхування, 3-тє місце – у сегментах КАСКО та страхування майна, а також увійшла до ТОП-10 страховиків за автоцивілкою.

У своїй діяльності компанія керується принципами інноваційності та адаптивності, клієнтоцентричності й соціальної відповідальності, послідовно впроваджуючи сучасні цифрові рішення та сервісні стандарти.

Професійний рівень і стабільність розвитку VUSO підтверджені галузевими нагородами, зокрема:

1 місце за кращий CX-кейс у контакт-центрі (UXCE’2025);

2 місце в номінації Best Customer Experience Redesign премії European Contact Centre & Customer Service Awards (ECCCSA);

3 місце в категорії "Найкращий клієнтський досвід" премії FinAwards 2025;

нагорода "Лідер страхового ринку" від журналу "ТОП-100. Рейтинги найбільших" та порталу Delo.ua.

За словами голови наглядової ради ВУСО Михайла Назарчука, однією з ключових конкурентних переваг компанії є власна in-house-розробка ІТ-рішень, яку забезпечує команда висококваліфікованих фахівців. Це дозволяє оперативно адаптувати продукти та сервіси до потреб клієнтів і ринку.

VUSO активно розвиває партнерську екосистему та реалізує спільні проєкти з провідними компаніями, серед яких: ПриватБанк, Ощадбанк, ULF, WOG, Uklon, Укрпошта, hotline.finance.

Компанія дотримується принципів доброчесності, відповідальності та прозорості у корпоративному управлінні. Прозорість структури правління підтверджена рішенням Національного банку України від 23 квітня 2023 року.