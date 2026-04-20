Взрыв близ Ровно: пострадали восемь человек, один в тяжелом состоянии

На предприятии под Ровно произошел взрыв / Национальная полиция Украины

20 апреля около 13:00 на территории одного из предприятий вблизи Ровно произошел взрыв. В результате инцидента пострадали восемь человек, один человек находится в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение полиции.

По предварительным данным, взрыв не сопровождался возгоранием. На месте работают экстренные службы и представители силовых ведомств, устанавливающие причины произошедшего и обстоятельства инцидента. Также решается вопрос правовой квалификации.

Пока официальные органы не сообщают деталей о характере взрыва или возможных причинах его возникновения. Расследование продолжается.

СМИ отмечают, что вблизи Ровно находится предприятие "Азот", но в полиции отрицали, что деятельность предприятия, где произошел взрыв, связана с химическим производством.

Zaxid.net пишет, что предварительно взрыв произошел на территории деревообрабатывающего завода "Коноспан" в селе Городок Ровенского района.

Обстоятельства взрыва устанавливаются, основное внимание сосредоточено на установлении причин и оценке последствий для пострадавших.

Автор:
Татьяна Гойденко