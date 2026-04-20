Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,89

+0,26

EUR

51,77

+0,35

Готівковий курс:

USD

44,05

43,90

EUR

52,00

51,76

ТОП 50 СЕО

Лідери українського
бізнесу
Вільна енергія 2.0

Вільна 
енергія 2.0
AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Вибух на підприємстві поблизу Рівного: постраждали восьмеро людей, один у тяжкому стані

На підприємстві під Рівним стався вибух / Національна поліція України

20 квітня близько 13:00 на території одного з підприємств поблизу Рівного стався вибух. Внаслідок інциденту постраждали вісім людей, одна людина перебуває у тяжкому стані.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення поліції.

За попередніми даними, вибух не супроводжувався займанням. На місці працюють екстрені служби та представники силових відомств, які встановлюють причини події та обставини інциденту. Також вирішується питання правової кваліфікації.

Наразі офіційні органи не повідомляють деталей щодо характеру вибуху або можливих причин його виникнення. Розслідування триває.

ЗМІ зазначають, що поблизу Рівного розташоване підприємство "Азот", але у поліції заперечили, що діяльність підприємства, де стався вибух, пов’язана з хімічним виробництвом. 

Zaxid.net пише, що попередньо вибух стався на території деревообробного заводу "Коноспан" у селі Городок Рівненського району.

Обставини вибуху з’ясовуються, основна увага зосереджена на встановленні причин та оцінці наслідків для постраждалих.

Автор:
Тетяна Гойденко