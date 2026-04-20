Вибух на підприємстві поблизу Рівного: постраждали восьмеро людей, один у тяжкому стані

20 квітня близько 13:00 на території одного з підприємств поблизу Рівного стався вибух. Внаслідок інциденту постраждали вісім людей, одна людина перебуває у тяжкому стані.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення поліції.

За попередніми даними, вибух не супроводжувався займанням. На місці працюють екстрені служби та представники силових відомств, які встановлюють причини події та обставини інциденту. Також вирішується питання правової кваліфікації.

Наразі офіційні органи не повідомляють деталей щодо характеру вибуху або можливих причин його виникнення. Розслідування триває.

ЗМІ зазначають, що поблизу Рівного розташоване підприємство "Азот", але у поліції заперечили, що діяльність підприємства, де стався вибух, пов’язана з хімічним виробництвом.

Zaxid.net пише, що попередньо вибух стався на території деревообробного заводу "Коноспан" у селі Городок Рівненського району.

Обставини вибуху з’ясовуються, основна увага зосереджена на встановленні причин та оцінці наслідків для постраждалих.