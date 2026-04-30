Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,08

+0,01

EUR

51,58

+0,08

Наличный курс:

USD

43,90

43,80

EUR

51,66

51,47

Лидеры украинскогобизнеса

Лидеры украинского
бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре годабольшой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межіблекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництвіє Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцятьсталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіхуз Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Лучшиеработодатели 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое&nbsp;дело

Свое 

дело
Инвестиции&nbsp;в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
Smart&nbsp;Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Wasabi Protocol потерял более $5 млн по причине взлома

Хакер
Wasabi Protocol потерял более $5 млн по причине взлома / Depositphotos

Wasabi Protocol пострадал от масштабной хакерской атаки, в результате которой были выведены активы пользователей в сетях Ethereum и Base. По предварительным данным аналитиков безопасности, сумма ущерба уже превысила $5 млн.

Как сообщает Delo.ua, об этом заявила компания Blockaid.

Инцидент стал возможным из-за компрометации административного ключа, что позволило злоумышленнику захватить контроль над инфраструктурой проекта. На момент публикации официальных заявлений от команды Wasabi Protocol о возмещении средств не поступало.

Механика атаки и уязвимости

Эксперты отмечают, что вектор атаки базировался не на ошибках торговой логики, а на манипуляции правами доступа. Хакеры использовали легитимный механизм обновления смартконтрактов для внедрения вредоносного кода.

Хронология и технические детали инцидента:

  • Злоумышленник получил доступ к адресу деплоера и назначил роль администратора (ADMIN_ROLE).
  • Подмена контрактов: через механизм UUPS-апгрейда хакер заменил код хранилищ средств (perp vaults) и пулов ликвидности (LongPool) на вредоносные версии.
  • Вывод активов: обновленная система позволила автоматически перевести пользовательские средства на адреса атакующего.
  • Масштаб: эксплуатация была зафиксирована одновременно в двух блокчейн-сетях.

Риски централизации в DeFi

Этот случай снова поднял вопрос безопасности децентрализованных протоколов, использующих контракты с возможностью обновления. Наличие централизованных ролей управления создает "единую точку отказа", где компрометация одного ключа может привести к полной потере активов протокола.

Напомним, мошенники атакуют украинские компании под видом внеплановых проверок Гоструда. В Украине зафиксирована фишинговая рассылка от имени государственной службы, цель которой — выманивание конфиденциальной документации у предпринимателей.

Автор:
Максим Кольц