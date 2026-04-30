Wasabi Protocol потерял более $5 млн по причине взлома

Wasabi Protocol пострадал от масштабной хакерской атаки, в результате которой были выведены активы пользователей в сетях Ethereum и Base. По предварительным данным аналитиков безопасности, сумма ущерба уже превысила $5 млн.

Как сообщает Delo.ua, об этом заявила компания Blockaid.

Инцидент стал возможным из-за компрометации административного ключа, что позволило злоумышленнику захватить контроль над инфраструктурой проекта. На момент публикации официальных заявлений от команды Wasabi Protocol о возмещении средств не поступало.

Механика атаки и уязвимости

Эксперты отмечают, что вектор атаки базировался не на ошибках торговой логики, а на манипуляции правами доступа. Хакеры использовали легитимный механизм обновления смартконтрактов для внедрения вредоносного кода.

Хронология и технические детали инцидента:

Злоумышленник получил доступ к адресу деплоера и назначил роль администратора (ADMIN_ROLE).

Подмена контрактов: через механизм UUPS-апгрейда хакер заменил код хранилищ средств (perp vaults) и пулов ликвидности (LongPool) на вредоносные версии.

Вывод активов: обновленная система позволила автоматически перевести пользовательские средства на адреса атакующего.

Масштаб: эксплуатация была зафиксирована одновременно в двух блокчейн-сетях.

Риски централизации в DeFi

Этот случай снова поднял вопрос безопасности децентрализованных протоколов, использующих контракты с возможностью обновления. Наличие централизованных ролей управления создает "единую точку отказа", где компрометация одного ключа может привести к полной потере активов протокола.

