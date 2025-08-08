Запланована подія 2

Яблочно-цитрусовый микс: владелец сети Yabluka Артур Сорт приобрел "Цитрус"

"Цитрус"
Владелец Yabluka приобрел сеть "Цитрус"

Владелец сети магазинов техники Yabluka Артур Гатунок в июле стал новым владельцем одесской сети "Цитрус".

Как пишет Delo.ua, об этом он сообщил в интервью Forbes Ukraine.

По словам Гатунка, юридический процесс покупки еще продолжается, но он уже стал совладельцем ключевой компании, владеющей торговыми марками. Детали сделки не разглашаются, но известно, что новый владелец намерен "вернуть бренду драйв", обновить магазины и нарастить долю рынка.

Гатунок отметил, что бренд "Цитрус" сохранится, а часть магазинов Yabluka постепенно будет ребрендирована.

"Часть магазинов постепенно станет "Цитрусом". Переход начнем с августа. Но четкого плана нет. Здесь надо понимать, что "Цитрус" не Yabluka купили, как распространили отдельные медиа. А я как предприниматель", - подчеркнул он.

Также известно, что команда топ-менеджмента "Цитруса" частично остается. Сейчас ищут HRD, CMO, Head of Digital, Head of E-Com. Также остается офис в Одессе, но будет и в Киеве.

"Офис в Одессе обязательно останется. Это одесская компания, у нее есть корни. Многие сотрудники остаются именно в Одессе, например креативный отдел. Не знаю более креативных людей, чем одесситов. Но офис будет и в Киеве. Так же, как когда-то был в Запорожье. Это нормальный формат – работать в нескольких городах", - сообщил Артур Гатунок.

Он также подчеркнул, что компания уже начала погашать долги перед поставщиками и подчеркнул, что не боится возможных конфликтов, связанных с прошлыми судебными процессами "Цитруса".

"Не вижу угрозы. Я не являюсь участником этого конфликта. Не поддерживаю ни одну сторону. Изучал эту историю с юридической точки зрения. Риски не имеют никакого отношения к действующей компании. Суды, продолжавшиеся шесть лет, зависли. Не могу их комментировать. Юрлица, участвовавшие в соглашении, не имеют никакого отношения", - заявил новый владелец "Цитруса".

Конфликт вокруг "Цитруса"

Одесская сеть "Цитрус" работает с 2000 года, учредители - Григорий Топал и Дмитрий Зинченко.

В течение 2020-2023 годов в "Цитрусе" продолжался конфликт между учредителями - Григорием Топалом и Дмитрием Зинченко, к которому также был привлечен Геннадий Корбан.

Летом 2020 года служба безопасности "Цитруса" не пропустила Зинченко на рабочее место. Он обвинил Топала в "рейдерском увлечении" бизнеса. С 2021 года участником конфликта стал Геннадий Корбан, который приобрел у Зинченко долю 50% ключевого юрлица "Цитруса" на тот момент - "ЗТ-Инвест". Остальные 50% остались у соучредителя компании – Топала.

Тогда пресс-служба "Цитруса" заявила, что Корбан приобрел долю "ЗТ-Инвест"» скрытым способом. Поэтому "Цитрус" подал иск в суд о пересмотре законности такого приобретения.

Топал успешно обжаловал эти действия, перерегистрировав торговые марки в другую компанию. Впоследствии суд признал компанию "ЗТ-Инвест", совладельцем которой был Корбан, банкротом. Все судебные тяжбы Корбана против компаний "Цитруса" также остались без удовлетворения.

Все суды Корбан проиграл, активных судебных процессов нет, рассказал Артур Гатунок в июне 2025-го Forbes.

"У Корбана были претензии к конкретным юрлицам, а сейчас в соглашении принимают участие совсем другие юрлица и другая система бизнеса", – сказал он.

Автор:
Татьяна Бессараб