Яблучно-цитрусовий мікс: власник мережі Yabluka Артур Гатунок придбав "Цитрус"

Власник мережі магазинів техніки Yabluka Артур Гатунок в липні став новим власником одеської мережі “Цитрус”.

Як пише Delo.ua, про це він повідомив в інтерв'ю Forbes Ukraine.

За словами Гатунка, юридичний процес купівлі ще триває, але він уже став співвласником ключової компанії, що володіє торговими марками. Деталі угоди не розголошуються, але відомо, що новий власник має намір "повернути бренду драйв", оновити магазини та наростити частку ринку.

Гатунок зазначив, що бренд "Цитрус" збережеться, а частина магазинів Yabluka поступово буде ребрендована.

"Частина магазинів поступово стане "Цитрусом". Перехід почнемо з серпня. Але чіткого плану немає. Тут треба розуміти, що "Цитрус" не Yabluka купили, як поширили окремі медіа. А я – як підприємець", - наголосив він.

Також відомо, що команда топменеджменту "Цитруса" частково залишається. Зараз шукають HRD, CMO, Head of Digital, Head of E-Com. Також залишається офіс в Одесі, але буде і в Києві.

"Офіс в Одесі обов’язково залишиться. Це одеська компанія, вона має там коріння. Багато співробітників залишаються саме в Одесі, наприклад креативний відділ. Не знаю більш креативних людей, ніж одеситів. Але офіс буде й у Києві. Так само, як колись був у Запоріжжі. Це нормальний формат – працювати в кількох містах", - повідомив Гатунок.

Він також підкреслив, що компанія вже почала погашати борги перед постачальниками, і підкреслив, що не боїться можливих конфліктів, пов'язаних з минулими судовими процесами "Цитруса".

"Не бачу загрози. Я не є учасником цього конфлікту. Не підтримую жодну сторону. Вивчав цю історію з юридичної точки зору. Ризики не мають жодного стосунку до чинної компанії. Суди, що тривали шість років, зависли. Не можу їх коментувати. Юрособи, які брали участь в угоді, не мають жодного відношення до конфлікту", - зауважив новий власник "Цитруса".

Конфлікт навколо "Цитруса"

Одеська мережа "Цитрус" працює з 2000 року, засновники – Григорій Топал і Дмитро Зінченко.

Протягом 2020-2023 років в "Цитрусі" тривав конфлікт між засновниками — Григорієм Топалом і Дмитром Зінченком, до якого також був залучений Геннадій Корбан.

Влітку 2020 року cлужба безпеки "Цитруса" не пропустила Зінченка на робоче місце. Він звинуватив Топала в "рейдерському захопленні" бізнесу. З 2021 року учасником конфлікту став Геннадій Корбан, який придбав у Зінченка частку 50% ключової юрособи "Цитруса" на той момент – "ЗТ-Інвест". Решта 50% залишилися у співзасновника компанії – Топала.

Тоді пресслужба "Цитруса" заявила, що Корбан придбав частку "ЗТ-Інвест"» у прихований спосіб. Тому "Цитрус" подав позов до суду про перегляд законності такого придбання.

Топал успішно оскаржив ці дії, перереєструвавши торгові марки на іншу компанію. Згодом суд визнав компанію "ЗТ-Інвест", співвласником якої був Корбан, банкрутом. Усі судові позови Корбана проти компаній "Цитруса" також залишилися без задоволення.

Усі суди Корбан програв, активних судових процесів немає, розповів Гатунок у червні 2025-го Forbes.

"У Корбана були претензії до конкретних юросіб, а зараз в угоді беруть участь зовсім інші юрособи та інша система бізнесу", – сказав він.