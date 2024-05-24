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Ритейл
Дата публікації

Мережа "Цитрус" програла суди на 1,3 мільярда гривень — ЗМІ

Фото: Facebook-сторінка "Цитруса"

Господарський суд Дніпропетровської області у травні виніс рішення відносно двох компаній  -   400 мільйонів  відсудили у  АТ "ЗНВКІФ "СТЮАРТ", яку бізнесмен  називав як "Цитрус". Група компаній "ЦИТРУС" складається з окремих юридичних осіб без єдиної материнської компанії, та контролюється АТ "ЗНВКІФ "СТЮАРТ", власником якого є одесит  Григорій Топал.

Про це пише УНІАН в матеріалі "Цитрусу" несолодко: компанія програла суди на 1,3 млрд грн.

В статті йдеться про те, що операційні компанії у мережі магазинів електроніки змінювались кожні два роки.  Ймовірно,  через проблеми із законодавством стосовно ухиляння від сплати податків.  Про це неодноразово заявляв журналіст-розслідувач  Євген Плінський.  Йдеться про залучення десятків "кишенькових" ФОПів (фізособ-підприємців), фіктивні повернення техніки, липові кредити та "скрутки" ПДВ.

Фото 2 — Мережа "Цитрус" програла суди на 1,3 мільярда гривень — ЗМІ

Та сама ухвала суду стосовно АТ «ЗНВКІФ «СТЮАРТ», де йдеться про безпідставно набуте майно на 400 мільйонів.

Ось так виглядає досьє АТ "ЗНВКІФ "СТЮАРТ" на платформі YouControl:

Фото 3 — Мережа "Цитрус" програла суди на 1,3 мільярда гривень — ЗМІ

 Раніше ЗМІ писали, що "Цитрус"   - це десятки  ФОПів, де керуюча компанія змінюється кожні два роки. Також випливала інформація про масштабні податкові перевірки у 2020-21 роках. І  згодом навколо "Цитрусу" розгорівся корпоративний конфлікт.

Наразі Бюро економічної безпеки України здійснює досудове розслідування кримінального провадження № 72024101400000002 за ознаками ч.3 ст. 212, ч.3 ст. 209 Кримінального кодексу України, щодо ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах . Мова йде  про понад 575 мільйонів гривень, відповідно до акту податкової перевірки боржника, наявного в матеріалах справи про банкрутство  ТОВ "Гаджет Трейдінг".

Саме ця компанія   в 2017 – 2019 роках  була операційною компанією "Цитрусу". Згодом  активи були переведені на правонаступників – ТОВ "Цетехно", ТОВ "Максішоп", ТОВ "Ритейлкомпані"

Тож ще одна із компаній Топала -  "Цетехно"  - також у цьому місяці програла суд на понад  900 мільйонів гривень.

Однак офіційної реакції від правоохоронних органів, попри рішення суду,  які фактично доводять сумнівні оборудки у "Цитрусі",  досі немає. Так само не було її і 4 роки тому, коли і журналісти і навіть співвласники бізнесу заявляли про схеми.

Маючи борги у 1,3 мільярди гривен, група компаній "Цитрус"  навряд чи продовжить існування на ринку, адже навіть до кризи та війни її капіталізація сягала 65 мільйонів доларів. Інвестувати у подібний бізнес, розбитий між десятками юридичних осіб, з відкритими кримінальними провадженнями та купою боргових претензій навряд чи хто погодиться.