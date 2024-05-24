Мережа "Цитрус" програла суди на 1,3 мільярда гривень — ЗМІ

Господарський суд Дніпропетровської області у травні виніс рішення відносно двох компаній - 400 мільйонів відсудили у АТ "ЗНВКІФ "СТЮАРТ", яку бізнесмен називав як "Цитрус". Група компаній "ЦИТРУС" складається з окремих юридичних осіб без єдиної материнської компанії, та контролюється АТ "ЗНВКІФ "СТЮАРТ", власником якого є одесит Григорій Топал.

Про це пише УНІАН в матеріалі "Цитрусу" несолодко: компанія програла суди на 1,3 млрд грн.

В статті йдеться про те, що операційні компанії у мережі магазинів електроніки змінювались кожні два роки. Ймовірно, через проблеми із законодавством стосовно ухиляння від сплати податків. Про це неодноразово заявляв журналіст-розслідувач Євген Плінський. Йдеться про залучення десятків "кишенькових" ФОПів (фізособ-підприємців), фіктивні повернення техніки, липові кредити та "скрутки" ПДВ.

Та сама ухвала суду стосовно АТ «ЗНВКІФ «СТЮАРТ», де йдеться про безпідставно набуте майно на 400 мільйонів.

Ось так виглядає досьє АТ "ЗНВКІФ "СТЮАРТ" на платформі YouControl:

Раніше ЗМІ писали, що "Цитрус" - це десятки ФОПів, де керуюча компанія змінюється кожні два роки. Також випливала інформація про масштабні податкові перевірки у 2020-21 роках. І згодом навколо "Цитрусу" розгорівся корпоративний конфлікт.

Наразі Бюро економічної безпеки України здійснює досудове розслідування кримінального провадження № 72024101400000002 за ознаками ч.3 ст. 212, ч.3 ст. 209 Кримінального кодексу України, щодо ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах . Мова йде про понад 575 мільйонів гривень, відповідно до акту податкової перевірки боржника, наявного в матеріалах справи про банкрутство ТОВ "Гаджет Трейдінг".

Саме ця компанія в 2017 – 2019 роках була операційною компанією "Цитрусу". Згодом активи були переведені на правонаступників – ТОВ "Цетехно", ТОВ "Максішоп", ТОВ "Ритейлкомпані"

Тож ще одна із компаній Топала - "Цетехно" - також у цьому місяці програла суд на понад 900 мільйонів гривень.

Однак офіційної реакції від правоохоронних органів, попри рішення суду, які фактично доводять сумнівні оборудки у "Цитрусі", досі немає. Так само не було її і 4 роки тому, коли і журналісти і навіть співвласники бізнесу заявляли про схеми.

Маючи борги у 1,3 мільярди гривен, група компаній "Цитрус" навряд чи продовжить існування на ринку, адже навіть до кризи та війни її капіталізація сягала 65 мільйонів доларів. Інвестувати у подібний бізнес, розбитий між десятками юридичних осіб, з відкритими кримінальними провадженнями та купою боргових претензій навряд чи хто погодиться.