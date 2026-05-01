За $240 000 выставлен на продажу бизнес по дистрибуции автомобильных и интерьерных пленок: детали

На украинском рынке появилось предложение по продаже бизнеса с 16-летним опытом дистрибуции автомобильных и интерьерных защитных пленок по цене 240 000 долларов. Компания работает в сегментах B2B и B2C, используя собственные сайты, маркетплейсы и офлайн-каналы сбыта.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Inventure.

Ассортимент продукции включает решения по защите автомобилей, архитектурного стекла, интерьерных поверхностей и стайлинга. Компания интегрирует AI технологии для автоматизации продаж и обработки заказов.

География и активы

Центральные хабы предприятия находятся в Киеве (склад в собственности, офис в аренде) и Львове (склад и офис в собственности). Недвижимость может быть продана отдельно или передана в аренду новому владельцу.

В состав активов входят:

5 торговых марок;

эксклюзивные контракты с поставщиками из Европы и Азии;

база постоянных клиентов;

2 активных сайта и развитых социальных сетях (YouTube, Instagram, Facebook);

операционные процессы и оборудование

Финансовые показатели

Предприятие демонстрирует стабильную динамику оборота:

2023 год - 8 160 000 грн;

2024 год - 8 623 000 грн;

2025 год - 8 840 000 грн.

Закупочная стоимость товарных остатков составляет около 100 000 долларов. Потенциальная продажная стоимость этих остатков оценивается в пределах 250 000–300 000 долларов.

Условия предложения

Владелец предлагает два варианта сотрудничества:

Полная продажа бизнеса за 240 000 долларов. В стоимость включены складские запасы на сумму около 80 000–100 000 долларов по ценам закупки. Продажа контрольного пакета акций (от 55%) стратегическому партнеру. Владелец готов остаться в проекте в качестве консультанта для работы с поставщиками.

Причиной продаж является переезд владельца в другую страну.

Напомним, в Днепре за 250 000 долларов выставлена на продажу доля производственной компании ООО "АДТ", специализирующейся на 3D-печати декоративных и архитектурных изделий из бетона (3D Concrete Printing).