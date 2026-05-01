За $240 000 виставлено на продаж бізнес з дистрибуції автомобільних та інтер’єрних плівок: деталі

захисні плівки, продаж бізнесу
Фото: Іnventure

На українському ринку з’явилася пропозиція щодо продажу бізнесу із 16-річним досвідом дистрибуції автомобільних та інтер'єрних захисних плівок, за ціною 240 000 доларів. Компанія працює у сегментах B2B та B2C, використовуючи власні сайти, маркетплейси та офлайн-канали збуту.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Inventure.

Асортимент продукції включає рішення для захисту автомобілів, архітектурного скла, інтер’єрних поверхонь та стайлінгу. Компанія інтегрує AI-технології для автоматизації продажів та обробки замовлень.

Географія та активи

Центральні хаби підприємства розташовані у Києві (склад у власності, офіс в оренді) та Львові (склад та офіс у власності). Нерухомість може бути продана окремо або передана в оренду новому власнику.

До складу активів входять:

  • 5 торгових марок; 
  • ексклюзивні контракти з постачальниками з Європи та Азії; 
  • база постійних клієнтів; 
  • 2 активні сайти та розвинені соціальні мережі (YouTube, Instagram, Facebook); 
  • операційні процеси та обладнання.

Фінансові показники

Підприємство демонструє стабільну динаміку обороту:

  • 2023 рік — 8 160 000 грн; 
  • 2024 рік — 8 623 000 грн; 
  • 2025 рік — 8 840 000 грн.

Закупівельна вартість товарних залишків становить близько 100 000 доларів. Потенційна продажна вартість цих залишків оцінюється в межах 250 000–300 000 доларів.

Умови пропозиції

Власник пропонує два варіанти співпраці:

  1. Повний продаж бізнесу за 240 000 доларів. У вартість включено складські запаси на суму близько 80 000–100 000 доларів за цінами закупівлі. 
  2. Продаж контрольного пакету акцій (від 55%) стратегічному партнеру. Власник готовий залишитися в проєкті як консультант для роботи з постачальниками.

Причиною продажу є переїзд власника в іншу країну.

Автор:
Тетяна Ковальчук