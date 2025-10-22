- Категория
За девять месяцев украинцы зарегистрировали 56 тысяч электрокаров: самые популярные модели
За девять месяцев 2025 года украинский автопарк пополнился почти 56 тысячами электромобилей (BEV).
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Укравтопром".
Топ-5 регионов по количеству регистраций электрокаров:
- Львовская область - 7 887 авто (91% подержанные);
- г. Киев – 7 045 авто (61% б/у);
- Киевская область – 4 870 авто (70% б/у);
- Днепропетровская область – 4 456 авто (73% б/у);
- Одесская область – 3 178 авто (73% б/у).
Лидеры среди новых электромобилей
На рынках Киева, Киевской, Львовской и Одесской областей популярнейшей моделью стала BYD Song Plus.
В Днепропетровской области покупатели чаще выбирали Volkswagen ID.Unyx.
В сегменте ввозимых из-за границы авто с пробегом чаще всего регистрировали:
- Tesla Model Y – в Киеве, Киевской области и Днепропетровщине;
- Tesla Model 3 – во Львовской области;
- Nissan Leaf – в Одесской области.
В сентябре автомобили с традиционными двигателями охватили около 47% рынка новых легковых автомобилей, а треть сентябрьских продаж обеспечили электромобили.