За девять месяцев украинцы зарегистрировали 56 тысяч электрокаров: самые популярные модели

За девять месяцев 2025 года украинский автопарк пополнился почти 56 тысячами электромобилей (BEV).

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Укравтопром".

Топ-5 регионов по количеству регистраций электрокаров:

Львовская область - 7 887 авто (91% подержанные);

г. Киев – 7 045 авто (61% б/у);

Киевская область – 4 870 авто (70% б/у);

Днепропетровская область – 4 456 авто (73% б/у);

Одесская область – 3 178 авто (73% б/у).

Лидеры среди новых электромобилей

На рынках Киева, Киевской, Львовской и Одесской областей популярнейшей моделью стала BYD Song Plus.

В Днепропетровской области покупатели чаще выбирали Volkswagen ID.Unyx.

В сегменте ввозимых из-за границы авто с пробегом чаще всего регистрировали:

Tesla Model Y – в Киеве, Киевской области и Днепропетровщине;

Tesla Model 3 – во Львовской области;

Nissan Leaf – в Одесской области.

В сентябре автомобили с традиционными двигателями охватили около 47% рынка новых легковых автомобилей, а треть сентябрьских продаж обеспечили электромобили.