Новини
Дата публікації
За дев’ять місяців українці зареєстрували 56 тисяч електрокарів: найпопулярніші моделі

авто
Львівщина лідирує за реєстраціями електромобілів / Укравтопром

За дев’ять місяців 2025 року український автопарк поповнився майже 56 тисячами електромобілів (BEV).

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Укравтопром".

Топ-5 регіонів за кількістю реєстрацій електрокарів:

  • Львівська область – 7 887 авто (91% вживані);
  • м. Київ – 7 045 авто (61% вживані);
  • Київська область – 4 870 авто (70% вживані);
  • Дніпропетровська область – 4 456 авто (73% вживані);
  • Одеська область – 3 178 авто (73% вживані).

Лідери серед нових електромобілів

На ринках Києва, Київської, Львівської та Одеської областей найпопулярнішою моделлю стала BYD Song Plus.

Водночас у Дніпропетровській області покупці частіше обирали Volkswagen ID.Unyx.

У сегменті ввезених із-за кордону авто з пробігом найчастіше реєстрували:

  • Tesla Model Y – у Києві, Київській області та на Дніпропетровщині;
  • Tesla Model 3 – на Львівщині;
  • Nissan Leaf – в Одеській області.

Додамо, у вересні автомобілі з традиційними двигунами охопили близько 47% ринку нових легковиків, а третину вересневих продажів забезпечили електромобілі.

Автор:
Тетяна Гойденко