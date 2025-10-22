- Категорія
За дев’ять місяців українці зареєстрували 56 тисяч електрокарів: найпопулярніші моделі
За дев’ять місяців 2025 року український автопарк поповнився майже 56 тисячами електромобілів (BEV).
Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Укравтопром".
Топ-5 регіонів за кількістю реєстрацій електрокарів:
- Львівська область – 7 887 авто (91% вживані);
- м. Київ – 7 045 авто (61% вживані);
- Київська область – 4 870 авто (70% вживані);
- Дніпропетровська область – 4 456 авто (73% вживані);
- Одеська область – 3 178 авто (73% вживані).
Лідери серед нових електромобілів
На ринках Києва, Київської, Львівської та Одеської областей найпопулярнішою моделлю стала BYD Song Plus.
Водночас у Дніпропетровській області покупці частіше обирали Volkswagen ID.Unyx.
У сегменті ввезених із-за кордону авто з пробігом найчастіше реєстрували:
- Tesla Model Y – у Києві, Київській області та на Дніпропетровщині;
- Tesla Model 3 – на Львівщині;
- Nissan Leaf – в Одеській області.
Додамо, у вересні автомобілі з традиційними двигунами охопили близько 47% ринку нових легковиків, а третину вересневих продажів забезпечили електромобілі.