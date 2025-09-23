- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Де в Україні найчастіше купують електромобілі: найпопулярніші моделі в регіонах
У серпні український автопарк поповнили понад 7,9 тис. авто на електротязі (BEV). Найбільшими регіональними ринками з продажу електромобілів в Україні були місто Київ, Київська, Дніпропетровська, Одеська та Львівська області.
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Укравтопрому".
Регіони-лідери з реєстрацій електромобілів
За даними аналітиків, найбільші показники з реєстрацій електромобілів продемонстрували:
- Львівська область – 1196 од. (89% вживані);
- місто Київ – 959 од. (55% вживані);
- Київська обл. – 698 од. (68% вживані);
- Дніпропетровська обл. – 640 од. (71% вживані)
- Одеська обл. – 449 од (69% вживані).
Бестселери продажів
В "Укравтопромі" зауважують, що в частині нових авто найпопулярнішим електромобілем на цих ринках, крім Дніпропетровщини, став BYD Song Plus.
Мешканці Дніпропетровщини частіше обирали Honda eNS1.
В сегменті ввезених з-за кордону вживаних авто титул лідера у Tesla Model Y.
В Україні зростають продажі електромобілів
Кількість електромобілів в Україні продовжує стрімко зростати. Наразі зареєстровано вже понад 160 тисяч автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV).
У першому півріччі 2025 року автопарк України поповнили 31 753 одиниць автотранспортних засобів з нульовим рівнем викидів (BEV). Це на 30% більше, порівняно з аналогічним періодом минулого року.
У серпні український автопарк поповнили понад 7,9 тис. автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Відносно липня 2025 року попит на електромобілі зріс на 13%.
Зауважимо, попит на електромобілі в Україні зростає щороку. Зростання цін на паливо, розвиток зарядної інфраструктури та екологічна свідомість спонукають все більше водіїв обирати саме електромобіль. У 2025 році український ринок електрокарів демонструє цікаві тренди: домінують перевірені бренди, але з'являються і нові моделі з привабливими характеристиками. Які саме авто обирають українці та чому – читайте у матеріалі Delo.ua.