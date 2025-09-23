Запланована подія 2

Где в Украине чаще всего покупают электромобили: самые популярные модели в регионах

электромобиль
В Украине растут продажи электромобилей / Freepik

В августе украинский автопарк пополнили более 7,9 тыс. автомобилей на электротяге (BEV). Крупнейшими региональными рынками по продаже электромобилей в Украине были Киев, Киевская, Днепропетровская, Одесская и Львовская области.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Укравтопрома".

Регионы-лидеры по регистрациям электромобилей

По данным аналитиков, наибольшие показатели по регистрациям электромобилей продемонстрировали:

  1. Львовская область – 1196 ед. (89% б/у);
  2. город Киев – 959 ед. (55% б/у);
  3. Киевская обл. – 698 ед. (68% б/у);
  4. Днепропетровская обл. – 640 ед. (71% б/у)
  5. Одесская обл. - 449 ед (69% подержанные).

Бестселлеры продаж

В Укравтопроме отмечают, что в части новых авто самым популярным электромобилем на этих рынках, кроме Днепропетровщины, стал BYD Song Plus.

Жители Днепропетровщины чаще выбирали Honda eNS1.

В сегменте ввозимых из-за границы подержанных авто титул лидера у Tesla Model Y.

В Украине растут продажи электромобилей

Число электромобилей в Украине продолжает стремительно расти. В настоящее время зарегистрировано более 160 тысяч автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания (BEV).

В первом полугодии 2025 года   автопарк Украины пополнили   31753 единиц автотранспортных средств с нулевым уровнем выбросов (BEV). Это на 30% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В августе украинский автопарк пополнили более 7,9 тыс. автомобилей на аккумуляторных источниках питания (BEV). Относительно июля 2025 года спрос на   электромобили выросли на 13%.

Заметим, что спрос на электромобили в Украине растет ежегодно. Рост цен на топливо, развитие зарядной инфраструктуры и экологическое сознание побуждают все больше водителей выбирать именно электромобиль. В 2025 году украинский рынок электрокаров показывает интересные тренды: доминируют проверенные бренды, но появляются и новые модели с привлекательными характеристиками. Какие именно авто выбирают украинцы и почему читайте в материале Delo.ua.

Светлана Манько