За неделю украинцы получили льготных ипотек на почти 215 млн грн: в каких регионах больше всего
В течение прошлой недели украинцы оформили 128 новых ипотечных кредитов по программе "єОселя" на общую сумму 215 млн грн. Основная часть ссуд направлена на приобретение жилья первой продажи, а лидерами по количеству оформленных ипотек стали Киевская область, Киев и Львовщина.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.
Кто получил льготное кредитование?
По результатам недели кредиты по льготной ставке 3% получили 65 человек:
- 47 военнослужащих и представителей сектора безопасности;
- 9 педагогов;
- 6 медиков;
- 3 ученых.
Кредитование под 7% было оформлено для 63 человек:
- 43 украинца без собственного жилья;
- 20 внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).
Региональное распределение и типы недвижимости
Наибольшее количество кредитов зафиксировано в следующих регионах:
- Киевская область - 43;
- город Киев - 18;
- Львовская область - 15.
Распределение по типу недвижимости демонстрирует спрос на новое жилье: 90 кредитов выдано на объекты первой продажи, из которых 41 находится в стадии строительства. На вторичном рынке приобретено 38 объектов.
Льготы для прифронтовых территорий
Программа "єОселя" действует также для жителей прифронтовых территорий. Условия предусматривают:
- государственную компенсацию 70% первого взноса по ипотеке;
- 70% ежемесячных платежей за первый год кредитования;
- до 40 тыс. грн. на сопутствующие расходы при оформлении ипотеки.
С начала 2026 года программой "єОселя" воспользовались 1208 украинцев, общая сумма выданных ипотек составляет 2,46 млрд грн. В настоящее время программа продолжает прием заявок через портал или приложение "Дія".
Напомним, в 2025 году жильем обеспечено более 2300 граждан через механизмы льготной ипотеки и региональные программы. Общая сумма выданных кредитов превысила 2 млрд грн .