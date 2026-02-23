Запланована подія 2

За неделю украинцы получили льготных ипотек на почти 215 млн грн: в каких регионах больше всего

За неделю украинцы получили 128 льготных кредитов на новое жилье. / Depositphotos

В течение прошлой недели украинцы оформили 128 новых ипотечных кредитов по программе "єОселя" на общую сумму 215 млн грн. Основная часть ссуд направлена на приобретение жилья первой продажи, а лидерами по количеству оформленных ипотек стали Киевская область, Киев и Львовщина.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

Кто получил льготное кредитование?

По результатам недели кредиты по льготной ставке 3% получили 65 человек:

  • 47 военнослужащих и представителей сектора безопасности;
  • 9 педагогов;
  • 6 медиков;
  • 3 ученых.

Кредитование под 7% было оформлено для 63 человек:

  • 43 украинца без собственного жилья;
  • 20 внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

Региональное распределение и типы недвижимости

Наибольшее количество кредитов зафиксировано в следующих регионах:

  • Киевская область - 43;
  • город Киев - 18;
  • Львовская область - 15.

Распределение по типу недвижимости демонстрирует спрос на новое жилье: 90 кредитов выдано на объекты первой продажи, из которых 41 находится в стадии строительства. На вторичном рынке приобретено 38 объектов.

Льготы для прифронтовых территорий

Программа "єОселя" действует также для жителей прифронтовых территорий. Условия предусматривают:

  • государственную компенсацию 70% первого взноса по ипотеке;
  • 70% ежемесячных платежей за первый год кредитования;
  • до 40 тыс. грн. на сопутствующие расходы при оформлении ипотеки.

С начала 2026 года программой "єОселя" воспользовались 1208 украинцев, общая сумма выданных ипотек составляет 2,46 млрд грн. В настоящее время программа продолжает прием заявок через портал или приложение "Дія".

Напомним, в 2025 году жильем обеспечено более 2300 граждан через механизмы льготной ипотеки и региональные программы. Общая сумма выданных кредитов превысила 2 млрд грн .

Автор:
Татьяна Ковальчук