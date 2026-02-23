За тиждень українці отримали пільгових іпотек на майже 215 млн грн: в яких регіонах найбільше

Протягом минулого тижня українці оформили 128 нових іпотечних кредитів за програмою "єОселя" на загальну суму 215 млн грн. Основна частина позик спрямована на придбання житла першого продажу, а лідерами за кількістю оформлених іпотек стали Київська область, Київ та Львівщина.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства.

Хто отримав пільгове кредитування?

За результатами тижня кредити за пільговою ставкою 3% отримали 65 осіб:

47 військовослужбовців та представників сектору безпеки;

9 педагогів;

6 медиків;

3 науковці.

Кредитування під 7% було оформлено для 63 осіб:

43 українця без власного житла;

20 внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

Регіональний розподіл та типи нерухомості

Найбільша кількість кредитів зафіксована у таких регіонах:

Київська область — 43;

місто Київ — 18;

Львівська область — 15.

Розподіл за типом нерухомості демонструє попит на нове житло: 90 кредитів видано на об'єкти першого продажу, з яких 41 перебуває на стадії будівництва. На вторинному ринку придбано 38 об'єктів.

Пільги для прифронтових територій

Програма "єОселя" діє також для мешканців прифронтових територій. Умови передбачають:

державну компенсацію 70% першого внеску за іпотекою;

70% щомісячних платежів протягом першого року кредитування;

до 40 тис. грн на супутні витрати при оформленні іпотеки.

З початку 2026 року програмою "єОселя" скористалися 1208 українців, загальна сума виданих іпотек становить 2,46 млрд грн. Наразі програма продовжує прийом заявок через портал або застосунок "Дія".

Нагадаємо, у 2025 році житлом забезпечено понад 2300 громадян через механізми пільгової іпотеки та регіональні програми. Загальна сума виданих кредитів перевищила 2 млрд грн.