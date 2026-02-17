Торік понад 2300 українців отримали оселі за пільговою іпотекою: деталі

У 2025 році житлом забезпечено понад 2300 громадян через механізми пільгової іпотеки та регіональні програми. Загальна сума виданих кредитів перевищила 2 млрд грн, а найпопулярнішим інструментом стала програма для внутрішньо переміщених осіб зі ставкою 3% річних.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад та територій України.

Яке житло купували?

Параметри придбаної нерухомості:

середній розмір кредиту — 2,2 млн грн;

середня площа житла — 61,6 кв. м;

середня вартість квадратного метра — 42,2 тис. грн.

За даними відомства, найбільш результативною стала програма пільгового кредитування внутрішньо переміщених осіб. Так понад 740 родин, серед яких 40 родин військовослужбовців, змогли придбати власне житло на загальну суму понад 1,34 млрд грн.

Програма "Житло для ВПО" від Держмолодьжитло пропонувала одні з найвигідніших умов іпотеки в Україні: фіксовану ставку 3% річних, строк кредитування до 30 років і мінімальний перший внесок — від 6% вартості житла. Попит на участь у програмі залишається стабільно високим; минулого року понад 7 тисяч громадян подали заявки на участь.

Відбір кандидатів здійснюється за допомогою прозорої комп’ютерної вибірки серед понад 7 тисяч поданих заявок. Сталість фінансування забезпечується револьверним фондом: кошти, що повертаються позичальниками, повторно спрямовуються на нові кредити.

Міжнародна підтримка та перспективи

Поточний етап програми фінансується Банком розвитку Ради Європи (50 млн євро). Для подальшого масштабування укладено нові домовленості з міжнародними партнерами.

"Ми системно працюємо з міжнародними партнерами, щоб розширювати інструменти підтримки і дати якомога більшій кількості внутрішньо переміщених родин можливість отримати власне житло. Додаткові 33 млн євро від МОМ дозволять близько 600 родинам скористатися пільговою іпотекою", — зазначив віцепрем'єр-міністр Олексій Кулеба.

Також планується залучення 75 млн євро від німецького банку KfW для забезпечення житлом ще понад 2 тисяч родин.

"Паралельно разом із німецьким банком KfW плануємо залучити ще близько 75 млн євро, щоб продовжити програму і забезпечити житлом понад 2 тисячі родин ВПО. Підтримка людей, які втратили домівки через війну, була і залишається одним із ключових пріоритетів держави", — додав він.

Окремим пріоритетом на 2026 рік визначено розвиток сектору соціальної оренди та будівництво соціального житла в територіальних громадах у співпраці з МОМ та Українським фондом соціальних інвестицій.

Нагадаємо, державна іпотечна програма "єОселя" у 2025 році стала одним із ключових драйверів розвитку первинного ринку житла в Україні. Завдяки програмі частка квартир, придбаних у забудовників, зросла до 64% від загального обсягу виданих іпотечних кредитів.