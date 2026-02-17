В прошлом году более 2300 украинцев получили дома по льготной ипотеке: детали

В 2025 году жильем обеспечено более 2300 граждан через механизмы льготной ипотеки и региональные программы. Общая сумма выданных кредитов превысила 2 млрд грн, а самым популярным инструментом стала программа для внутренне перемещенных лиц со ставкой 3% годовых.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий Украины.

Какое жилье покупали?

Параметры приобретенной недвижимости:

средний размер кредита - 2,2 млн грн;

средняя площадь жилья – 61,6 кв. м;

средняя стоимость квадратного метра – 42,2 тыс. грн.

По данным ведомства, наиболее результативной стала программа льготного кредитования внутриперемещенных лиц. Так, более 740 семей, среди которых 40 семей военнослужащих, смогли приобрести собственное жилье на общую сумму более 1,34 млрд грн.

Программа "Жилье для ВПЛ" от Госмолодежилья предлагала одни из самых выгодных условий ипотеки в Украине: фиксированную ставку 3% годовых, срок кредитования до 30 лет и минимальный первый взнос - от 6% стоимости жилья. Спрос на участие в программе остается стабильно высоким; В прошлом году более 7 тысяч граждан подали заявки на участие.

Отбор кандидатов осуществляется посредством прозрачной компьютерной выборки среди более 7 тысяч поданных заявок. Постоянство финансирования обеспечивается револьверным фондом: возвращаемые заемщиками средства повторно направляются на новые кредиты.

Международная поддержка и перспективы

Текущий этап программы финансируется Банком развития Совета Европы (50 млн. евро). Для дальнейшего масштабирования были заключены новые договоренности с международными партнерами.

"Мы системно работаем с международными партнерами, чтобы расширять инструменты поддержки и дать как можно большему числу внутри перемещенных семей возможность получить собственное жилье. Дополнительные 33 млн евро от МОМ позволят около 600 семьям воспользоваться льготной ипотекой", - отметил вице-премьер-министр Алексей Кулеба.

Также планируется привлечение 75 млн евро от немецкого банка KfW для обеспечения жильем еще более 2 тысяч семей.

"Параллельно вместе с немецким банком KfW планируем привлечь еще около 75 млн евро, чтобы продлить программу и обеспечить жильем более 2 тысяч семей ВПЛ. Поддержка людей, лишившихся дома из-за войны, была и остается одним из ключевых приоритетов государства", — добавил он.

Отдельным приоритетом на 2026 год определено развитие сектора социальной аренды и строительство социального жилья в территориальных общинах в сотрудничестве с МОМ и Украинским фондом социальных инвестиций.

Напомним, государственная ипотечная программа " Ессель " в 2025 году стал одним из ключевых драйверов развития первичного рынка жилья в Украине. Благодаря программе доля квартир, приобретенных у застройщиков, выросла до 64% от общего объема выданных ипотечных кредитов.