За восемь месяцев 2025 года украинцы уплатили военного сбора в четыре раза больше, чем в прошлом году

В январе-августе 2025 года украинцы уплатили 103,3 млрд грн военного сбора, что в четыре раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Этот существенный рост (+75,2 млрд грн) стал возможным благодаря повышению ставки сбора до 5% с 1 декабря 2024 года, а также сознательной уплате налогов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Государственной налоговой службы Украины.

Какие регионы в лидерах?

Больше всего средств в госбюджет от уплаты военного сбора поступило от:

города Киев - 33,5 млрд грн;

Днепропетровской области - 11,7 млрд грн;

Львовской области - 8 млрд грн;

Харьковской области - 6,5 млрд грн.

Кто освобожден от уплаты?

Налоговики напомнили, что самозанятые физические лица, мобилизованные или подписавшие контракт на военную службу, освобождаются от уплаты военного сбора на время службы. Это предусмотрено Законом Украины от 18 июня 2025 года № 4505-ІХ, которым внесены изменения в Налоговый кодекс Украины.

Увольнение применяется автоматически на основании данных из Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов с первого числа месяца мобилизации или заключения контракта, но не ранее 24 февраля 2022 года.

Напомним, за первые шесть месяцев 2025 года налогоплательщики уплатили в госбюджет более 75 млрд грн военного сбора. Это почти в четыре раза или на 55 млрд грн превышает показатель за аналогичный период 2024 года (20 млрд грн).