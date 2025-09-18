За вісім місяців 2025 року українці сплатили військового збору вчетверо більше, ніж торік

Протягом січня – серпня 2025 року українці сплатили 103,3 млрд грн військового збору, що в чотири рази більше, ніж за аналогічний період минулого року. Це суттєве зростання (+75,2 млрд грн) стало можливим завдяки підвищенню ставки збору до 5% з 1 грудня 2024 року, а також завдяки свідомій сплаті податків.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані Державної податкової служби України.

Які регіони в лідерах?

Найбільше коштів до держбюджету від сплати військового збору надійшло від:

міста Київ — 33,5 млрд грн;

Дніпропетровської області — 11,7 млрд грн;

Львівської області — 8 млрд грн;

Харківської області — 6,5 млрд грн.

Хто звільнений від сплати?

Податківці нагадали, що самозайняті фізичні особи, які були мобілізовані або підписали контракт на військову службу, звільняються від сплати військового збору на час служби. Це передбачено Законом України від 18 червня 2025 року № 4505-ІХ, яким внесено зміни до Податкового кодексу України.

Звільнення застосовується автоматично на підставі даних з Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів з першого числа місяця мобілізації або укладення контракту, але не раніше 24 лютого 2022 року.

Нагадаємо, за перші шість місяців 2025 року платники податків сплатили до держбюджету понад 75 млрд грн військового збору. Це майже в чотири рази, або на 55 млрд грн перевищує показник за аналогічний період2024 року (20 млрд грн).