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Закупочные цены на свиней живым весом на 15-21 июня 2026 года

свиньи
Какие цены на свиней живым весом в Украине / Pixabay

Delo.ua   сообщает, какие закупочные цены на свиней живым весом ожидаются в период 15-21 июня 2026 года. Прогноз предоставили специалисты Ассоциации "Мясной отрасли".

Прогнозируется, что цена свиней вырастет до уровня 74-75 грн/кг на следующей неделе.

Прогноз основан на анализе текущего уровня потребления свинины, трансформаций в структуре спроса и предложения, ключевых факторов, определяющих состояние мясной отрасли (сезонные изменения, объемы импорта, колебания валютных курсов и т.п.).

Текущие цены на свинину живым весом в Украине

Цены заготовки весной колебались в пределах 80–82 грн/кг, а средневзвешенная рыночная отметка на 1 апреля составила 80,6 грн/кг.

Представители мясоперерабатывающей отрасли отмечают, что уровень предложения отвечает текущей торговой активности.

Фото 2 — Закупочные цены на свиней живым весом на 15-21 июня 2026 года

Цена живого веса свиней в мире

На немецкой бирже VEZG на следующую неделю цены на полутуши кондиционных свиней – 1,50 евро/кг (77,73 грн/кг), на полутуши свиноматок – 0,63 евро/кг (32,65 грн/кг). Цены указаны без НДС.

На польской бирже CennikRolnicze средняя цена на живых свиней – 4,41 зл/кг (53,74 грн/кг). Диапазон цен на живых свиней: 3,70 – 5,30 злотых/кг (45,09 – 64,30 грн/кг).

  • 1,63 (0%) €/кг в ЕС;
  • 1,13 (-5%) €/кг в Бразилии;
  • 1,77 (0%) €/кг в США;
  • 1,32 (+3%) €/кг в Канаде.

Динамика на ведущих мировых рынках остается неоднородной: страны Латинской Америки демонстрируют сокращение показателей, Канада – рост, а рынки США и ЕС сохраняют стабильность.

Автор:
Ольга Опенько