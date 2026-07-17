Закупочные цены на свиней живым весом на 20-26 июля 2026 года

Delo.ua сообщает, какие закупочные цены на свиней живым весом ожидаются в период 20-26 июля 2026 года. Прогноз предоставили специалисты Ассоциации "Мясной отрасли" .

Прогнозируется, что цена свиней останется на уровне 65-67 грн на следующей неделе.

Прогноз основан на анализе текущего уровня потребления свинины, трансформаций в структуре спроса и предложения, ключевых факторов, определяющих состояние мясной отрасли (сезонные изменения, объемы импорта, колебания валютных курсов и т.п.).

Текущие цены на свинину живым весом в Украине

Цены заготовки весной колебались в пределах 80–82 грн/кг, а средневзвешенная рыночная отметка на 1 апреля составила 80,6 грн/кг.

Представители мясоперерабатывающей отрасли отмечают, что уровень предложения отвечает текущей торговой активности.

Цена живого веса свиней в мире

На немецкой бирже VEZG на следующую неделю цены на полутуши кондиционных свиней 1,40 евро/кг (71,63 грн/кг), на полутуше свиноматок – 0,53 евро/кг ( 27,12 грн/кг). Цены указаны без НДС.

На польской бирже CennikRolnicze средняя цена на живых свиней составляет 4,00 злотых/кг (47,27 грн/кг). Диапазон цен на живых свиней: 3,10 – 4,80 злотых/кг (36,63 – 56,72 грн/кг).

Динамика цен в мире:

1,58 (-1%) €/кг в ЕС;

1,13 (+1%) €/кг в Бразилии;

1,87 (+0%) €/кг в США;

1,33 (+1%) €/кг в Канаде.

Ситуация на ведущих мировых рынках остается неоднородной: страны Латинской Америки и Канады показывают положительную динамику. В то же время, рынок США и ЕС сохраняет стабильность.