Закупівельні ціни на свиней живою вагою на 20-26 липня 2026

Delo.ua повідомляє, які закупівельні ціни на свиней живою вагою очікуються в період 20-26 липня 2026 року. Прогноз надали фахівці Асоціації "М'ясної галузі".

Прогнозується, що ціна на свиней залишиться на рівні 65-67 грн на наступному тижні.

Прогноз ґрунтується на аналізі поточного рівня споживання свинини, трансформацій у структурі попиту та пропозиції, ключових факторів, які визначають стан м'ясної галузі (сезонні зміни, обсяги імпорту, коливання валютних курсів тощо).

Поточні ціни на свинину живою вагою в Україні

Ціни заготівлі весною коливалися в межах 80–82 грн/кг, а середньозважена ринкова позначка на 1 квітня становила 80,6 грн/кг.

Представники м’ясопереробної галузі зазначають, що рівень пропозиції наразі відповідає поточній торговій активності.

Ціна живої ваги свиней у світі

На німецькій біржі VEZG на наступний тиждень ціни на напівтуші кондиційних свиней – 1,40 євро/кг (71,63 грн/кг), на напівтуші свиноматок – 0,53 євро/кг (27,12 грн/кг). Ціни вказані без ПДВ.

На польській біржі CennikRolnicze середня ціна на живих свиней – 4,00 злотих/кг (47,27 грн/кг). Діапазон цін на живих свиней: 3,10 - 4,80 злотих/кг (36,63 - 56,72 грн/кг).

Динаміка цін у світі:

1,58 (-1%) €/кг у ЄС;

1,13 (+1%) €/кг у Бразилії;

1,87 (+0%) €/кг у США;

1,33 (+1%) €/кг у Канаді.

Ситуація на провідних світових ринках залишається неоднорідною: країни Латинської Америки та Канади демонструють позитивну динаміку. Водночас ринок США та ЄС зберігає стабільність.