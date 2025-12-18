Закупочные цены на свиней живым весом на 22-28 декабря 2025 года

Delo.ua сообщает, какие закупочные цены на свиней живым весом ожидаются в период 22-28 декабря 2025 года. Прогноз предоставили специалисты Ассоциации "Мясной отрасли".

Прогнозируется, что цена свиней будет оставаться на уровне 70-71 грн/кг на следующей неделе.

Прогноз основан на анализе текущего уровня потребления свинины, трансформаций в структуре спроса и предложения, ключевых факторов, определяющих состояние мясной отрасли (сезонные изменения, объемы импорта, колебания валютных курсов и т.п.).

Текущие цены на свинину живым весом в Украине

Закупочные цены к началу октября были стабильны в течение 1,5 месяца и держались в пределах 97-100+ грн за килограмм. Средняя закупочная цена свиней составила 97,6 грн по состоянию на 2 октября (последнее доступное обновление).

Динамика средних закупочных цен на свиней в Украине; Источник: Аналитический отдел АСУ.

В последнем прогнозе говорилось, что баланс спроса и предложения обеспечивал относительное постоянство цен на живец и охлажденную свинину. Тогда допускалось незначительное снижение (2–3 грн/кг) из-за более слабого спроса и роста предложения, однако падение ожидалось ограниченным.

Цена живого веса свиней в мире

На немецкой бирже VEZG на следующую неделю цены на полутуши кондиционных свиней – 1,60 € евро/кг (79,52 грн/кг), на полутуше свиноматок – 0,80 евро/кг (39,76 грн/кг). Цены указаны без НДС.

На польской бирже CennikRolnicze средняя цена на живых свиней – 4,54 злотых/кг (53,44 грн/кг). Диапазон цен на живых свиней: 3,90-6,00 зл/кг (45,9 -70,62 грн/кг).

Средненедельные мировые цены на свиней 2023-2025 гг. в евро/100 кг веса туши (ЕС, Бразилия, США и Канада); источник: Евростат

Динамика цен в мире:

1,59 (-5%) €/кг в ЕС;

1,70 (-2%) €/кг в Бразилии;

1,33 (-2%) €/кг в США;

1,29 (+2%) €/кг в Канаде.

Все цены указаны за убойный вес.

Показатели отражают схожие тенденции на ведущих мировых рынках. В то же время, европейский, американский и латиноамериканский рынки демонстрируют спад, в то время как канадский рынок показывает небольшой рост.