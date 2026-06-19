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Цена нефти на 19 июня – цена на нефть Brent, WTI, Urals
По состоянию на 19 июня 2026 цена нефти Brent составляет $78,34 за баррель, WTI — $75,17, а Urals — $64,54. Нефть падает из-за перемещения поставок через Ормузский пролив после заключения военного соглашения с Ираном.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минфин .
Цена на нефть сегодня (Brent, WTI и Urals) - курс на 19 июня
|Тип нефти
|Цена
|Изменение (%)
|Brent
|78,34
|– 1.84%
|WTI
|75,17
|– 2.07%
|Urals
|64,54
|+ 0.59%
Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 43 цента, или 0,54%, до 79,42 доллара за баррель, а американская нефть марки West Texas Intermediate снизилась на 17 центов, или 0,22%, до 76,43 доллара за баррель, при этом срок действия на июль.
Наиболее активно торгуемый августовский контракт снизился на 30 центов до 75,55 доллара за баррель.
В четверг оба показателя достигли самого низкого уровня с начала марта, поскольку несколько танкеров, включая три судна под флагом Саудовской Аравии, перевозившие 6 миллионов баррелей сырой нефти, прошли через пролив через несколько часов после того, как президенты Ирана и Соединенных Штатов подписали временное соглашение о прекращении войны.
Причины изменения цены
Как сообщает Reuters, цены на нефть упали в пятницу, поскольку перспективы увеличения поставок улучшились после того, как нефтяные танкеры начали проходить через вновь открывающийся после мирного соглашения между Соединенными Штатами и Ираном Ормузский пролив.
Аналитики ожидают, что соглашение высвободит на мировые рынки более 85 миллионов баррелей нефти, застрявшего в Персидском заливе на Ближнем Востоке. Соглашение также включает отмену санкций США в отношении иранской нефти, что еще больше увеличит поставки.
Приблизительно пятая часть мирового объема нефти и сжиженного природного газа проходила через пролив до войны, и аналитики предполагают, что торговля может вернуться к норме в ближайшие месяцы, если соглашение между США и Ираном будет учтено.
Напомним, первые нефтяные и газовые суда начали проходить через Ормузский пролив после вступления в силу временного соглашения между США и Ираном о возобновлении работы ключевого морского маршрута.