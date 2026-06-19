Цена нефти на 19 июня – цена на нефть Brent, WTI, Urals

По состоянию на 19 июня 2026 цена нефти Brent составляет $78,34 за баррель, WTI — $75,17, а Urals — $64,54. Нефть падает из-за перемещения поставок через Ормузский пролив после заключения военного соглашения с Ираном.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минфин .

Цена на нефть сегодня (Brent, WTI и Urals) - курс на 19 июня

Тип нефти Цена Изменение (%) Brent 78,34 – 1.84% WTI 75,17 – 2.07% Urals 64,54 + 0.59%

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 43 цента, или 0,54%, до 79,42 доллара за баррель, а американская нефть марки West Texas Intermediate снизилась на 17 центов, или 0,22%, до 76,43 доллара за баррель, при этом срок действия на июль.

Наиболее активно торгуемый августовский контракт снизился на 30 центов до 75,55 доллара за баррель.

В четверг оба показателя достигли самого низкого уровня с начала марта, поскольку несколько танкеров, включая три судна под флагом Саудовской Аравии, перевозившие 6 миллионов баррелей сырой нефти, прошли через пролив через несколько часов после того, как президенты Ирана и Соединенных Штатов подписали временное соглашение о прекращении войны.

Причины изменения цены

Как сообщает Reuters, цены на нефть упали в пятницу, поскольку перспективы увеличения поставок улучшились после того, как нефтяные танкеры начали проходить через вновь открывающийся после мирного соглашения между Соединенными Штатами и Ираном Ормузский пролив.

Аналитики ожидают, что соглашение высвободит на мировые рынки более 85 миллионов баррелей нефти, застрявшего в Персидском заливе на Ближнем Востоке. Соглашение также включает отмену санкций США в отношении иранской нефти, что еще больше увеличит поставки.

Приблизительно пятая часть мирового объема нефти и сжиженного природного газа проходила через пролив до войны, и аналитики предполагают, что торговля может вернуться к норме в ближайшие месяцы, если соглашение между США и Ираном будет учтено.

Напомним, первые нефтяные и газовые суда начали проходить через Ормузский пролив после вступления в силу временного соглашения между США и Ираном о возобновлении работы ключевого морского маршрута.