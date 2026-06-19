Удар дрона по хранилищу отработанного ядерного топлива возле Чернобыля: "Энергоатом" назвал сроки возобновления работы

АО "НАЭК "Энергоатом" продолжает работу по оценке последствий атаки российского беспилотника на Централизованное хранилище отработанного ядерного топлива вблизи Чернобыльской АЭС и готовится к восстановлению поврежденных помещений за полтора месяца.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба "Энергоатома".

Отмечается, что предварительный осмотр специалистами комиссии по проведению обследования поврежденного оборудования, конструкций и зданий на площадке ЦХОЯТ подтвердил отсутствие повреждения несущих конструкций.

Точную сумму нанесенного ущерба сейчас подсчитывают.

По словам руководителя "Энергоатома" Павла Ковтонюка, в течение полутора месяцев компания собственными силами восстановит поврежденные помещения. Уже начата процедура закупки строительных материалов для ремонтных работ.

Атака дрона 7 июня

Напомним, 7 июня 2026 года в 02:10 вследствие попадания русского дрона на площадке Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива вблизи Чернобыльской атомной электростанции частично разрушили здание приемки контейнеров.

Пожар был ликвидирован в течение часа силами и средствами пожарно-спасательного отряда мобильной оперативной группы.

Указанный объект предназначен для долгосрочного безопасного хранения отработанного ядерного топлива из реакторов украинских атомных электростанций.

Напомним, только 28 мая НАЭК "Энергоатом" получил лицензию на эксплуатацию Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ).