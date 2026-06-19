Удар дрона по сховищу відпрацьованого ядерного палива біля Чорнобиля: "Енергоатом" назвав строки відновлення пошкоджених приміщень

АТ "НАЕК "Енергоатом" продовжує роботи з оцінки наслідків атаки російського безпілотника на Централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива поблизу Чорнобильської АЕС та готується до відновлення пошкоджених приміщень за півтора місяця.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба "Енергоатому".

Зазначається, що попередній огляд фахівцями комісії з проведення обстеження пошкодженого обладнання, конструкцій та будівель на майданчику ЦСВЯП підтвердив відсутність пошкодження несучих конструкцій.

Точну суму завданих збитків наразі підраховують.

За словами керівника "Енергоатому" Павла Ковтонюка, упродовж півтора місяця компанія власними силами відновить пошкоджені приміщення. Вже розпочалася процедура закупівлі будівельних матеріалів для ремонтних робіт.

Атака дрона 7 червня

Нагадаємо, 7 червня 2026 року о 02:10 внаслідок влучання російського дрону на майданчику Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива поблизу Чорнобильської атомної електростанції було частково зруйновано будівлю приймання контейнерів.

Пожежу було ліквідовано протягом години силами та засобами пожежно-рятувального загону, мобільної оперативної групи.

Зазначений об'єкт призначений для довгострокового безпечного зберігання відпрацьованого ядерного палива з реакторів українських атомних електростанцій.

Нагадаємо, лише 28 травня НАЕК "Енергоатом" отримав ліцензію на експлуатацію Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП).