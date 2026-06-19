Ціна нафти на 19 червня – ціна на нафту Brent, WTI, Urals

Станом на 19 червня 2026 року ціна нафти Brent становить $78,34 за барель, WTI — $75,17, а Urals — $64,54. Нафта падає через переміщення поставок через Ормузьку протоку після укладення військової угоди з Іраном.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінфін.

Ціна на нафту сьогодні (Brent, WTI і Urals) — курс на 19 червня

Тип нафти Ціна Зміна (%) Brent 78,34 - 1.84% WTI 75,17 - 2.07% Urals 64,54 + 0.59%

Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 43 центи, або 0,54%, до 79,42 долара за барель, а американська нафта марки West Texas Intermediate знизилася на 17 центів, або 0,22%, до 76,43 долара за барель, при цьому термін дії липневого контракту на наступний місяць закінчується в понеділок.

Найбільш активно торгуваний серпневий контракт знизився на 30 центів до 75,55 долара за барель.

У четвер обидва показники досягли найнижчого рівня з початку березня, оскільки кілька танкерів, включаючи три судна під прапором Саудівської Аравії , що перевозили 6 мільйонів барелів сирої нафти, пройшли через протоку через кілька годин після того, як президенти Ірану та Сполучених Штатів підписали тимчасову угоду про припинення війни.

Причини зміни ціни

Як повідомляє Reuters, ціни на нафту впали в п’ятницю, оскільки перспективи збільшення поставок покращилися після того, як нафтові танкери почали проходити через Ормузьку протоку, що знову відкривається після мирної угоди між Сполученими Штатами та Іраном.

Аналітики очікують, що угода вивільнить на світові ринки понад 85 мільйонів барелів нафти, що застрягла в Перській затоці на Близькому Сході. Угода також включає скасування санкцій США щодо іранської нафти, що ще більше збільшить постачання.

Приблизно п'ята частина світового обсягу нафти та зрідженого природного газу проходила через протоку до війни, і аналітики припускають, що торгівля може повернутися до норми в найближчі місяці, якщо угода між США та Іраном буде врахована.

Нагадаємо, перші нафтові та газові судна почали проходити через Ормузьку протоку після набрання чинності тимчасовою угодою між США та Іраном про відновлення роботи ключового морського маршруту.