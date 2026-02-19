Закупочные цены на свиней живым весом на 23 февраля - 1 марта 2026 года

Delo.ua сообщает, какие закупочные цены на свиней живым весом ожидаются в период 23 февраля – 1 марта 2026 года. Прогноз предоставили специалисты Ассоциации "Мясной отрасли".

Прогнозируется, что цена свиней снизится до уровня 67-68 грн/кг на следующей неделе.

Прогноз основан на анализе текущего уровня потребления свинины, трансформаций в структуре спроса и предложения, ключевых факторов, определяющих состояние мясной отрасли (сезонные изменения, объемы импорта, колебания валютных курсов и т.п.).

Текущие цены на свинину живым весом в Украине

Рынок живца демонстрирует признаки восстановления: в конце января котировки выросли на 2–7 гривен за килограмм, а средневзвешенная цена поднялась до 67,3 грн/кг, что на 9,1% больше, чем раньше.

Давление со стороны предложения заметно ослабло. Послепраздничные остатки более тяжелых животных постепенно сошли с рынка, а объемы предложения вернулись к привычному уровню.

Ожидания участников рынка остаются сдержанно оптимистичными. Заготовители рассчитывают на дальнейшее обновление цен, даже с учетом сезонного снижения рыночной активности.

Динамика средних закупочных цен на свиней в Украине; источник: Аналитический отдел АСУ

Цена живого веса свиней в мире

На немецкой бирже VEZG на следующую неделю цены на полутуши кондиционных свиней – 1,50 евро/кг (76,72 грн/кг), на полутуши свиноматок – 0,73 евро/кг (37,34 грн/кг). Цены указаны без НДС.

На польской бирже CennikRolnicze средняя цена на живых свиней – 4,58 злотых/кг (55,46 грн/кг). Диапазон цен на живых свиней: 4,00 – 5,20 злотых/кг (48,44 – 62,97 грн/кг).

Средненедельные мировые цены на свиней 2023-2026 гг. в евро/100 кг веса туши (ЕС, Бразилия, США и Канада); источник: Евростат

Динамика цен в мире:

1,46 (0%) €/кг в ЕС;

1,40 (-8%) €/кг в Бразилии;

1,62 (+3%) €/кг в США;

1,27 (-1%) €/кг в Канаде.

Показатели свидетельствуют о схожих тенденциях на ведущих мировых рынках. В то же время в Канаде и странах Латинской Америки наблюдается спад, в то время как в США рынок демонстрирует устойчивый рост. Рынок Европейского Союза остается стабильным и без больших колебаний.