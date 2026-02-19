Закупівельні ціни на свиней живою вагою на 23 лютого - 1 березня 2026

Delo.ua повідомляє, які закупівельні ціни на свиней живою вагою очікуються в період 23 лютого - 1 березня 2026 року. Прогноз надали фахівці Асоціації "М'ясної галузі".

Прогнозується, що ціна на свиней знизиться до рівня 67-68 грн/кг на наступному тижні.

Прогноз ґрунтується на аналізі поточного рівня споживання свинини, трансформацій у структурі попиту та пропозиції, ключових факторів, які визначають стан м'ясної галузі (сезонні зміни, обсяги імпорту, коливання валютних курсів тощо).

Поточні ціни на свинину живою вагою в Україні

Ринок живця демонструє ознаки відновлення: наприкінці січня котирування зросли на 2–7 гривень за кілограм, а середньозважена ціна піднялася до 67,3 грн/кг, що на 9,1% більше, ніж раніше.

Тиск з боку пропозиції помітно послабився. Післясвяткові залишки важчих тварин поступово зійшли з ринку, а обсяги пропозиції повернулися до звичного рівня.

Очікування учасників ринку залишаються стримано оптимістичними. Заготівельники розраховують на подальше відновлення цін, навіть з урахуванням сезонного зниження ринкової активності.

Динаміка середніх закупівельних цін на живець свиней в Україні; джерело: Аналітичний відділ АСУ

Ціна живої ваги свиней у світі

На німецькій біржі VEZG на наступний тиждень ціни на напівтуші кондиційних свиней – 1,50 € євро/кг (76,72 грн/кг), на напівтуші свиноматок – 0,73 євро/кг (37,34 грн/кг). Ціни вказані без ПДВ.

На польській біржі CennikRolnicze середня ціна на живих свиней – 4,58 злотий/кг (55,46 грн/кг). Діапазон цін на живих свиней: 4,00 - 5,20 злотих/кг (48,44 - 62,97 грн/кг).

Середньотижневі світові ціни на свиней 2023-2026 рр. у євро / 100 кг ваги туші (ЄС, Бразилія, США та Канада); джерело: Євростат

Динаміка цін у світі:

1,46 (0%) €/кг у ЄС;

1,40 (-8%) €/кг у Бразилії;

1,62 (+3%) €/кг у США;

1,27 (-1%) €/кг у Канаді.

Показники свідчать про подібні тенденції на провідних світових ринках. Водночас у Канаді та країнах Латинської Америки спостерігається спад, тоді як у США ринок демонструє стійке зростання. Ринок Європейського Союзу залишається стабільним і без значних коливань.