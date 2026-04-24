Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,94

+0,05

EUR

51,38

--0,12

Наличный курс:

USD

43,95

43,85

EUR

51,69

51,47

ТОП 50 СЕО

Лидеры украинского
бизнеса
Свободная энергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Закупочные цены на свиней живым весом на 27 апреля — 3 мая 2026

свиньи
Какие цены на свиней живым весом в Украине / Pixabay

Delo.ua сообщает, какие закупочные цены на свиней живым весом ожидаются в период 27 апреля – 3 мая 2026 года. Прогноз предоставили специалисты Ассоциации "Мясной отрасли".

Прогнозируется, что цена свиней снизится до уровня 70-72 грн/кг на следующей неделе.

Прогноз основан на анализе текущего уровня потребления свинины, трансформаций в структуре спроса и предложения, ключевых факторов, определяющих состояние мясной отрасли (сезонные изменения, объемы импорта, колебания валютных курсов и т.п.).

Текущие цены на свинину живым весом в Украине

Цены на свиней убойных кондиций в первой половине марта выросли до 73–74 грн/кг, средневзвешенная – 73,25 грн/кг. Региональные отличия минимальны, самые высокие цены – на востоке и юге.

Цена живого веса свиней в мире

На немецкой бирже VEZG на следующую неделю цены на полутуши кондиционных свиней 1,70 € евро/кг (87,38 грн/кг), на полутуши свиноматок – 0,83 евро/кг (42,66 грн/кг). Цены указаны без НДС.

На польской бирже CennikRolnicze средняя цена на живых свиней – 5,48 злотых/кг (65,76 грн/кг). Диапазон цен на живых свиней: 4,80 – 6,20 злотых/кг (57,6 – 74,4 грн/кг).

Средненедельные мировые цены на свиней 2023-2026 гг. в евро/100 кг веса туши (ЕС, Бразилия, США и Канада). Источник: Евростат
  • 1,69 (+2%) €/кг в ЕС;
  • 1,24 (-10%) €/кг в Бразилии;
  • 1,70 (-2%) €/кг в США;
  • 1,32 (0%) €/кг в Канаде.

Показатели демонстрируют подобную динамику на ключевых мировых рынках: рост фиксируется преимущественно в странах Европейского Союза, в то время как в США и Латинской Америке наблюдается спад. В то же время канадский рынок сохраняет стабильность.

Автор:
Ольга Опенько