Закупочные цены на свиней живым весом на 27 апреля — 3 мая 2026

Delo.ua сообщает, какие закупочные цены на свиней живым весом ожидаются в период 27 апреля – 3 мая 2026 года. Прогноз предоставили специалисты Ассоциации "Мясной отрасли".

Прогнозируется, что цена свиней снизится до уровня 70-72 грн/кг на следующей неделе.

Прогноз основан на анализе текущего уровня потребления свинины, трансформаций в структуре спроса и предложения, ключевых факторов, определяющих состояние мясной отрасли (сезонные изменения, объемы импорта, колебания валютных курсов и т.п.).

Текущие цены на свинину живым весом в Украине

Цены на свиней убойных кондиций в первой половине марта выросли до 73–74 грн/кг, средневзвешенная – 73,25 грн/кг. Региональные отличия минимальны, самые высокие цены – на востоке и юге.

Цена живого веса свиней в мире

На немецкой бирже VEZG на следующую неделю цены на полутуши кондиционных свиней 1,70 € евро/кг (87,38 грн/кг), на полутуши свиноматок – 0,83 евро/кг (42,66 грн/кг). Цены указаны без НДС.

На польской бирже CennikRolnicze средняя цена на живых свиней – 5,48 злотых/кг (65,76 грн/кг). Диапазон цен на живых свиней: 4,80 – 6,20 злотых/кг (57,6 – 74,4 грн/кг).

Средненедельные мировые цены на свиней 2023-2026 гг. в евро/100 кг веса туши (ЕС, Бразилия, США и Канада). Источник: Евростат

1,69 (+2%) €/кг в ЕС;

1,24 (-10%) €/кг в Бразилии;

1,70 (-2%) €/кг в США;

1,32 (0%) €/кг в Канаде.

Показатели демонстрируют подобную динамику на ключевых мировых рынках: рост фиксируется преимущественно в странах Европейского Союза, в то время как в США и Латинской Америке наблюдается спад. В то же время канадский рынок сохраняет стабильность.