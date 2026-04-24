Закупівельні ціни на свиней живою вагою на 27 квітня - 3 травня 2026

Delo.ua повідомляє, які закупівельні ціни на свиней живою вагою очікуються в період 27 квітня - 3 травня 2026 року. Прогноз надали фахівці Асоціації "М'ясної галузі".

Прогнозується, що ціна на свиней знизиться до рівня 70-72 грн/кг на наступному тижні.

Прогноз ґрунтується на аналізі поточного рівня споживання свинини, трансформацій у структурі попиту та пропозиції, ключових факторів, які визначають стан м'ясної галузі (сезонні зміни, обсяги імпорту, коливання валютних курсів тощо).

Поточні ціни на свинину живою вагою в Україні

Ціни на свиней забійних кондицій у першій половині березня зросли до 73–74 грн/кг, середньозважена – 73,25 грн/кг. Регіональні відмінності мінімальні, найвищі ціни – на сході та півдні.

Ціна живої ваги свиней у світі

На німецькій біржі VEZG на наступний тиждень ціни на напівтуші кондиційних свиней – 1,70 € євро/кг (87,38 грн/кг), на напівтуші свиноматок – 0,83 євро/кг (42,66 грн/кг). Ціни вказані без ПДВ.

На польській біржі CennikRolnicze середня ціна на живих свиней – 5,48 злотий/кг (65,76 грн/кг). Діапазон цін на живих свиней: 4,80 - 6,20 злотих/кг (57,6 - 74,4 грн/кг).

Середньотижневі світові ціни на свиней 2023-2026 рр. у євро / 100 кг ваги туші (ЄС, Бразилія, США та Канада). Джерело: Євростат

1,69 (+2%) €/кг у ЄС;

1,24 (-10%) €/кг у Бразилії;

1,70 (-2%) €/кг у США;

1,32 (0%) €/кг у Канаді.

Показники демонструють подібну динаміку на ключових світових ринках: зростання фіксується переважно в країнах Європейського Союзу, тоді як у США та Латинській Америці спостерігається спад. Водночас канадський ринок зберігає стабільність.