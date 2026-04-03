Закупочные цены на свиней живым весом на 6-12 апреля 2026 года
Delo.ua сообщает, какие закупочные цены на свиней живым весом ожидаются в период 6-12 апреля 2026 года. Прогноз предоставили специалисты Ассоциации "Мясной отрасли".
Прогнозируется, что цена свиней вырастет до уровня 81-82 грн/кг на следующей неделе.
Прогноз основан на анализе текущего уровня потребления свинины, трансформаций в структуре спроса и предложения, ключевых факторов, определяющих состояние мясной отрасли (сезонные изменения, объемы импорта, колебания валютных курсов и т.п.).
Текущие цены на свинину живым весом в Украине
Цены на свиней убойных кондиций в первой половине марта выросли до 73–74 грн/кг, средневзвешенная – 73,25 грн/кг. Региональные отличия минимальны, самые высокие цены – на востоке и юге.
Цена живого веса свиней в мире
На немецкой бирже VEZG на следующую неделю цены на полутуши кондиционных свиней 1,70 € евро/кг (85,85 грн/кг), на полутуши свиноматок – 0,93 евро/кг (46,97 грн/кг). Цены указаны без НДС.
На польской бирже CennikRolnicze средняя цена на живых свиней – 5,46 злотых/кг (64,16 грн/кг). Диапазон цен на живых свиней: 4,50 – 6,20 злотых/кг (52,88 – 72,85 грн/кг).
Динамика цен в мире:
- 1,66 (+6%) €/кг в ЕС;
- 1,43 (+2%) €/кг в Бразилии;
- 1,76 (+2%) €/кг в США;
- 1,37 (+5%) €/кг в Канаде.
Показатели показывают подобную динамику на ключевых мировых рынках. В частности, рост фиксируется в странах Латинской Америки, а также США, Канаде и Европейском Союзе.