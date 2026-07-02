Закупочные цены на свиней живым весом на 6-12 июля 2026 года

Delo.ua сообщает, какие закупочные цены на свиней живым весом ожидаются в период 6-12 июля 2026 года. Прогноз предоставили специалисты Ассоциации "Мясной отрасли".

Прогнозируется, что цена свиней снизится до уровня 64-65 грн/кг на следующей неделе.

Прогноз основан на анализе текущего уровня потребления свинины, трансформаций в структуре спроса и предложения, ключевых факторов, определяющих состояние мясной отрасли (сезонные изменения, объемы импорта, колебания валютных курсов и т.п.).

Текущие цены на свинину живым весом в Украине

Цены заготовки весной колебались в пределах 80–82 грн/кг, а средневзвешенная рыночная отметка на 1 апреля составила 80,6 грн/кг.

Представители мясоперерабатывающей отрасли отмечают, что уровень предложения отвечает текущей торговой активности.

Цена живого веса свиней в мире

На немецкой бирже VEZG на следующую неделю цены на полутуши кондиционных свиней 1,50 € евро/кг (77,73 грн/кг), на полутуши свиноматок – 0,63 евро/кг ( 32,65 грн/кг). Цены указаны без НДС.

На польской бирже CennikRolnicze средняя цена на живых свиней – 4,22 злотых/кг (50,57 грн/кг). Диапазон цен на живых свиней: 3,70 – 5,00 злотых/кг (45,09 – 60,60 грн/кг).

Средненедельные мировые цены на свиней 2023-2026 гг. в евро/100 кг веса туши (ЕС, Бразилия, США и Канада). Источник: Евростат

Динамика цен в мире:

1,60 (-1%) €/кг в ЕС;

1,11 (+4%) €/кг в Бразилии;

1,84 (0%) €/кг в США;

1,32 (-2%) €/кг в Канаде.

Ситуация на ведущих мировых рынках остается неоднородной: страны Латинской Америки демонстрируют положительную динамику, в то время как Канада и страны ЕС фиксируют сокращение показателей. В то же время, рынок США сохраняет стабильность.

