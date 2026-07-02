Закупівельні ціни на свиней живою вагою на 6-12 липня 2026

Delo.ua повідомляє, які закупівельні ціни на свиней живою вагою очікуються в період 6-12 липня 2026 року. Прогноз надали фахівці Асоціації "М'ясної галузі".

Прогнозується, що ціна на свиней знизиться до рівня 64-65 грн/кг на наступному тижні.

Прогноз ґрунтується на аналізі поточного рівня споживання свинини, трансформацій у структурі попиту та пропозиції, ключових факторів, які визначають стан м'ясної галузі (сезонні зміни, обсяги імпорту, коливання валютних курсів тощо).

Поточні ціни на свинину живою вагою в Україні

Ціни заготівлі весною коливалися в межах 80–82 грн/кг, а середньозважена ринкова позначка на 1 квітня становила 80,6 грн/кг.

Представники м’ясопереробної галузі зазначають, що рівень пропозиції наразі відповідає поточній торговій активності.

Ціна живої ваги свиней у світі

На німецькій біржі VEZG на наступний тиждень ціни на напівтуші кондиційних свиней – 1,50 € євро/кг (77,73 грн/кг), на напівтуші свиноматок – 0,63 євро/кг (32,65 грн/кг). Ціни вказані без ПДВ.

На польській біржі CennikRolnicze середня ціна на живих свиней – 4,22 злотий/кг (50,57 грн/кг). Діапазон цін на живих свиней: 3,70 - 5,00 злотих/кг (45,09 - 60,60 грн/кг).

Середньотижневі світові ціни на свиней 2023-2026 рр. у євро / 100 кг ваги туші (ЄС, Бразилія, США та Канада). Джерело: Євростат

Динаміка цін у світі:

1,60 (-1%) €/кг у ЄС;

1,11 (+4%) €/кг у Бразилії;

1,84 (0%) €/кг у США;

1,32 (-2%) €/кг у Канаді.

Ситуація на провідних світових ринках залишається неоднорідною: країни Латинської Америки демонструють позитивну динаміку, тоді як Канада та країни ЄС фіксують скорочення показників. Водночас ринок США зберігає стабільність.

