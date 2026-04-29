Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,07

--0,02

EUR

51,50

--0,26

Наличный курс:

USD

43,90

43,81

EUR

51,66

51,50

Лидеры украинскогобизнеса

Лидеры украинского
бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре годабольшой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межіблекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництвіє Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцятьсталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіхуз Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Лучшиеработодатели 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое&nbsp;дело

Свое 

дело
Инвестиции&nbsp;в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
Smart&nbsp;Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Запасы зерна в Украине превысили 15 млн тонн: что изменилось за год

Пшеница
Сколько зерна осталось в Украине / Unsplash

Запасы зерновых и зернобобовых культур в Украине по состоянию на 1 апреля 2026 года выросли до 15,68 млн. тонн, что почти на 50% больше, чем в прошлом.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба "Зерновой биржи".

Сколько зерна осталось в Украине

Объемы зерна на хранении в аграрных предприятиях выросли на 47,2% - до 10,04 млн тонн. В то же время на предприятиях, занимающихся переработкой и хранением, запасы увеличились на 59,8% и достигли 5,64 млн. тонн.

В разрезе отдельных культур зафиксирован рост запасов пшеницы на 58,5% – до 5,4 млн тонн, кукурузы – на 46,6% до 8,8 млн тонн, а ячменя – на 57% до 705,4 тыс. тонн.

В то же время, запасы отдельных культур сократились: подсолнечника — на 10% до 2,6 млн тонн, а ржи — на 1,6% до 43,36 тыс. тонн.

Напомним, площади под посевами гречихи в Украине в текущем году вырастут на 68,1% по сравнению с показателем 2025 года. Ожидается общий рост производства гречихи в 1,9 раза.

Автор:
Ольга Опенько