Запасы зерна в Украине превысили 15 млн тонн: что изменилось за год

Запасы зерновых и зернобобовых культур в Украине по состоянию на 1 апреля 2026 года выросли до 15,68 млн. тонн, что почти на 50% больше, чем в прошлом.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба "Зерновой биржи".

Сколько зерна осталось в Украине

Объемы зерна на хранении в аграрных предприятиях выросли на 47,2% - до 10,04 млн тонн. В то же время на предприятиях, занимающихся переработкой и хранением, запасы увеличились на 59,8% и достигли 5,64 млн. тонн.

В разрезе отдельных культур зафиксирован рост запасов пшеницы на 58,5% – до 5,4 млн тонн, кукурузы – на 46,6% до 8,8 млн тонн, а ячменя – на 57% до 705,4 тыс. тонн.

В то же время, запасы отдельных культур сократились: подсолнечника — на 10% до 2,6 млн тонн, а ржи — на 1,6% до 43,36 тыс. тонн.

Напомним, площади под посевами гречихи в Украине в текущем году вырастут на 68,1% по сравнению с показателем 2025 года. Ожидается общий рост производства гречихи в 1,9 раза.