Запаси зерна в Україні перевищили 15 млн тонн: що змінилося за рік

Запаси зернових і зернобобових культур в Україні станом на 1 квітня 2026 року зросли до 15,68 млн тонн, що майже на 50% більше, ніж торік.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба "Зернової біржі".

Скільки зерна залишилось в Україні

Обсяги зерна на зберіганні в аграрних підприємствах зросли на 47,2% — до 10,04 млн тонн. Водночас на підприємствах, що займаються переробкою та зберіганням, запаси збільшилися на 59,8% і сягнули 5,64 млн тонн.

У розрізі окремих культур зафіксовано зростання запасів пшениці на 58,5% — до 5,4 млн тонн, кукурудзи — на 46,6% до 8,8 млн тонн, а ячменю — на 57% до 705,4 тис. тонн.

Водночас запаси окремих культур скоротилися: соняшнику — на 10% до 2,6 млн тонн, а жита — на 1,6% до 43,36 тис. тонн.

Нагадаємо, площі під посівами гречки в Україні цього року зростуть на 68,1% в порівнянні з показником 2025 року. Очікується загальне зростання виробництва гречки в 1,9 раза.