Зеленский анонсировал кадровые изменения в Воздушных силах

Владимир Зеленский
Зеленский анонсировал кадровые изменения в Воздушных силах / Офис президента

Президент Владимир Зеленский сообщил о кадровых изменениях в Воздушных силах Вооруженных Сил Украины, направленных на усиление защиты от российских ударных дронов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Зеленского.

По его словам, компонент малой ПВО, отвечающий за противодействие дронам, должен работать гораздо эффективнее, чтобы устранить существующие проблемы. На некоторых направлениях оборонные рубежи уже хорошо построены, в то время как на других еще предстоит существенно усилить систему защиты.

Зеленский подчеркнул, что министр обороны и командующий Воздушными силами получили дополнительные поручения, а ресурсы и опыт украинских Сил обороны позволяют масштабировать успешные практики на всю территорию.

"Все то, что работает реально на том или ином направлении, на том или ином уровне, должно применяться везде, где результатов пока меньше. И каждый день имеет значение. Все решения должны внедряться максимально оперативно", - отметил президент.

Напомним, несколькими часами ранее Зеленский провел ежедневный селектор, на котором заявил о неудовлетворительной работе Воздушных сил в ряде регионов в части уничтожения дронов-камикадзе и отметил необходимость немедленных решений для повышения эффективности противовоздушной обороны.

Автор:
Татьяна Гойденко