Зеленський анонсував кадрові зміни у Повітряних силах

Володимир Зеленський
Зеленський анонсував кадрові зміни у Повітряних силах / Офіс президента

Президент Володимир Зеленський повідомив про кадрові зміни у Повітряних силах Збройних Сил України, спрямовані на посилення захисту від російських ударних дронів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на допис Зеленського.

За його словами, компонент малої ППО, який відповідає за протидію дронам, має працювати значно ефективніше, щоб усунути існуючі проблеми. На деяких напрямках оборонні рубежі вже добре побудовані, тоді як на інших ще потрібно суттєво посилити систему захисту.

Зеленський підкреслив, що міністр оборони та командувач Повітряних сил отримали додаткові доручення, а ресурси та досвід українських Сил оборони дозволяють масштабувати успішні практики на всю територію.

"Все те, що працює реально на тому чи іншому напрямку, на тому чи іншому рівні, повинно застосовуватись усюди, де результатів поки що менше. І кожен день має значення. Всі рішення повинні впроваджуватись максимально оперативно", — зазначив президент.

Нагадаємо, кількома годинами раніше Зеленський провів щоденний селектор, на якому заявив про незадовільну роботу Повітряних сил у низці регіонів у частині знищення дронів-камікадзе та наголосив на необхідності негайних рішень для підвищення ефективності протиповітряної оборони.

Автор:
Тетяна Гойденко