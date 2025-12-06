Зеленский исключил Ермака из состава СНБО и Ставки верховного главнокомандующего

Президент Владимир Зеленский принял решение вывести бывшего руководителя Офиса президента Андрея Ермака из состава Совета национальной безопасности и обороны, а также из Ставки верховного главнокомандующего.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на соответствующие изменения, закрепленные президентскими указами №901 и №902.

Согласно документам, изменения вступают в силу с момента публикации. Причины исключения в указах не указаны.

Все об отставке Ермака

Решение Андрея Ермака подать в отставку после обыска его квартиры следователями НАБУ. В настоящее время идет расследование с участием нескольких министров и бывшего делового партнера президента Владимира Зеленского. Сам Ермак уверяет, что полностью сотрудничает со следствием и не получал обвинений в правонарушениях.

"Я благодарен Андрею за то, что он всегда представлял позицию Украины в переговорном процессе именно так, как и должно быть. Это всегда была патриотическая позиция. Но я хочу, чтобы не было слухов или спекуляций. Произойдет перезагрузка Офиса президента Украины", – заявил Зеленский в видеообращении.

Что известно об обысках у Ермака

Напомним, 28 ноября сотрудники НАБУ и САП проводили обыски у Андрея Ермака. Журналистам "Украинской правды" удалось снять, как на территорию правительственного квартала зашли около 10 сотрудников НАБУ и САП.

Ранее нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк утверждал, что Андрей Ермак фигурирует на пленках НАБУ по делу бизнесмена Тимура Миндича под кодовым именем "Али Баба".

В то же время нардеп Алексей Гончаренко назвал три возможных причины обысков у главы ОП.

По его словам, проверки связаны с приказами силовых структур следить за сотрудниками НАБУ и САП, с участием Ермака в схемах Тимура Миндича, а также еще с одним объектом, который, как утверждает Гончаренко, Ермак "отжимал". Он отметил, что этот эпизод документирован, но в СМИ о нем пока не сообщалось.

Сам Ермак заявил, что во время обысков никаких препятствий у следователей не было.

Добавим, ужин 20 ноября Зеленский провел встречу с фракцией "Слуга народа". По информации СМИ и некоторых народных депутатов, вопрос увольнения главы Офиса президента Андрея Ермака поднимался, но решение об увольнении принято не было.