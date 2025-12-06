Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,18

--0,02

EUR

49,23

+0,00

Наличный курс:

USD

42,23

42,11

EUR

49,30

49,15

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Зеленский исключил Ермака из состава СНБО и Ставки верховного главнокомандующего

Андрей Ермак
Андрей Ермак / Правительственный портал

Президент Владимир Зеленский принял решение вывести бывшего руководителя Офиса президента Андрея Ермака из состава Совета национальной безопасности и обороны, а также из Ставки верховного главнокомандующего.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на соответствующие изменения, закрепленные президентскими указами №901 и №902.

Согласно документам, изменения вступают в силу с момента публикации. Причины исключения в указах не указаны.

Все об отставке Ермака

Решение Андрея Ермака подать в отставку после обыска его квартиры следователями НАБУ. В настоящее время идет расследование с участием нескольких министров и бывшего делового партнера президента Владимира Зеленского. Сам Ермак уверяет, что полностью сотрудничает со следствием и не получал обвинений в правонарушениях.

"Я благодарен Андрею за то, что он всегда представлял позицию Украины в переговорном процессе именно так, как и должно быть. Это всегда была патриотическая позиция. Но я хочу, чтобы не было слухов или спекуляций. Произойдет перезагрузка Офиса президента Украины", – заявил Зеленский в видеообращении.

Что известно об обысках у Ермака

Напомним, 28 ноября сотрудники НАБУ и САП проводили обыски  у Андрея Ермака. Журналистам "Украинской правды" удалось снять, как на территорию правительственного квартала зашли около 10 сотрудников НАБУ и САП.

Ранее нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк утверждал, что Андрей Ермак фигурирует на пленках НАБУ по делу бизнесмена Тимура Миндича под кодовым именем "Али Баба".

В то же время нардеп Алексей Гончаренко назвал три возможных причины обысков у главы ОП.

По его словам, проверки связаны с приказами силовых структур следить за сотрудниками НАБУ и САП, с участием Ермака в схемах Тимура Миндича, а также еще с одним объектом, который, как утверждает Гончаренко, Ермак "отжимал". Он отметил, что этот эпизод документирован, но в СМИ о нем пока не сообщалось.

Сам Ермак заявил, что во время обысков никаких препятствий у следователей не было.

Добавим, ужин 20 ноября Зеленский провел встречу с фракцией "Слуга народа". По информации СМИ и некоторых народных депутатов, вопрос увольнения главы Офиса президента Андрея Ермака поднимался, но решение об увольнении принято не было.

Автор:
Ольга Опенько