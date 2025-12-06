Зеленський виключив Єрмака зі складу РНБО та Ставки верховного головнокомандувача

Президент Володимир Зеленський ухвалив рішення вивести колишнього керівника Офісу президента Андрія Єрмака зі складу Ради національної безпеки і оборони, а також зі Ставки верховного головнокомандувача.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на відповідні зміни закріплені президенськими указами №901 та №902.

Згідно з документами, зміни набирають чинності з моменту публікації. Причини виключення в указах не вказані.

Все про відставку Єрмака

Рішення Андрія Єрмака подати у відставку відбулося після обшуку його квартири слідчими НАБУ. Наразі триваєрозслідування за участю кількох міністрів та колишнього ділового партнера президента Володимира Зеленського. Сам Єрмак запевняє, що повністю співпрацює зі слідством і не отримував жодних звинувачень у правопорушеннях.

"Я вдячний Андрію за те, що він завжди представляв позицію України в переговорному процесі саме так, як і має бути. Це завжди була патріотична позиція. Але я хочу, щоб не було чуток чи спекуляцій. Відбудеться перезавантаження Офісу президента України", – заявив Зеленський у відеозверненні.

Що відомо про обшуки у Єрмака

Нагадаємо, 28 листопада співробітники НАБУ і САП проводили обшуки у Андрія Єрмака. Журналістам "Української правди" вдалося зафільмувати, як на територію урядового кварталу зайшли близько 10 співробітників НАБУ і САП.

Раніше нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк стверджував, що Андрій Єрмак фігурує на плівках НАБУ у справі бізнесмена Тімура Міндіча під кодовим іменем "Алі Баба".

Водночас нардеп Олексій Гончаренко назвав три ймовірні причини обшуків у голови ОП.

За його словами, перевірки пов'язані з наказами силових структур стежити за співробітниками НАБУ та САП, за участю Єрмака у схемах Тімура Міндіча, а також із ще одним об'єктом, який, як стверджує Гончаренко, Єрмак "віджимав". Він зазначив, що цей епізод задокументований, але у ЗМІ про нього поки не повідомлялося.

Сам Єрмак заявив, що під час обшуків жодних перешкод у слідчих не було.

Додамо, вечері 20 листопада Зеленський провів зустріч із фракцією "Слуга народу". За інформацією ЗМІ та деяких народних депутатів, питання звільнення голови Офісу президента Андрія Єрмака підіймалося, але рішення щодо звільнення ухвалене не було.