Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,26

--0,03

EUR

50,97

--0,04

Наличный курс:

USD

43,25

43,15

EUR

51,30

51,15

Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Тип
Обновлено
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Зеленский рассказал о телефонном разговоре с Трампом: что обсуждали

Владимир Зеленский и Дональд Трамп
Владимир Зеленский и Дональд Трамп / Офис президента

В среду, 25 февраля, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с главой Белого дома Дональдом Трампом.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил Зеленский.

По словам президента Украины, во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом с участием его спецпредставителей Стива Уиткофа и Джареда Кушнера обсудили переговоры по завершению войны и дальнейшие шаги дипломатического процесса.

"Сейчас наши команды много работают, и я поблагодарил за все усилия и такую вовлеченность в переговоры, работу для окончания войны", - написал президент.

Он отметил, что Украина очень ценит программу PURL.

"Эта зима – самая сложная для Украины, но ракеты для систем ПВО, которые мы можем закупать у США, очень помогают проходить через все эти вызовы и защищать жизнь", - подчеркнул Зеленский.

Президент добавил, что также говорили о вопросах, над которыми 27 февраля в Женеве будут работать наши представители на двусторонней встрече, а также о подготовке к следующей встрече переговорных команд в полном составе в трехстороннем формате в самом начале марта.

"Рассчитываем, что она позволит перейти к переговорам на уровне лидеров. Президент Трамп поддерживает такую последовательность шагов. Только так можно решить все сложные и чувствительные вопросы и наконец закончить войну", - подытожил Зеленский.

Как рассказал советник президента Украины Дмитрий Литвин, телефонный разговор длился 30 минут.

Напомним, 24 января украинская делегация завершила двухдневные трехсторонние переговоры в ОАЭ с участием представителей США и России. Стороны обсудили возможные параметры окончания войны, американский мониторинг безопасности и согласовали доложить лидерам результаты.

По данным Bloomberg со ссылкой на европейских чиновников и представителей НАТО, США настаивают на заключении соглашения к празднованию 250-летия независимости США 4 июля. В то же время эксперты отмечают, что пока нет никаких признаков готовности президента России Владимира Путина соглашаться на условия, не отвечающие его основным требованиям.

Зеленский сообщил, что для него является новостью информация о намерении США заключить мирное соглашение по Украине до 4 июля.

Автор:
Светлана Манько