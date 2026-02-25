Зеленский рассказал о телефонном разговоре с Трампом: что обсуждали

В среду, 25 февраля, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с главой Белого дома Дональдом Трампом.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил Зеленский.

По словам президента Украины, во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом с участием его спецпредставителей Стива Уиткофа и Джареда Кушнера обсудили переговоры по завершению войны и дальнейшие шаги дипломатического процесса.

"Сейчас наши команды много работают, и я поблагодарил за все усилия и такую вовлеченность в переговоры, работу для окончания войны", - написал президент.

Он отметил, что Украина очень ценит программу PURL.

"Эта зима – самая сложная для Украины, но ракеты для систем ПВО, которые мы можем закупать у США, очень помогают проходить через все эти вызовы и защищать жизнь", - подчеркнул Зеленский.

Президент добавил, что также говорили о вопросах, над которыми 27 февраля в Женеве будут работать наши представители на двусторонней встрече, а также о подготовке к следующей встрече переговорных команд в полном составе в трехстороннем формате в самом начале марта.

"Рассчитываем, что она позволит перейти к переговорам на уровне лидеров. Президент Трамп поддерживает такую последовательность шагов. Только так можно решить все сложные и чувствительные вопросы и наконец закончить войну", - подытожил Зеленский.

Как рассказал советник президента Украины Дмитрий Литвин, телефонный разговор длился 30 минут.

Напомним, 24 января украинская делегация завершила двухдневные трехсторонние переговоры в ОАЭ с участием представителей США и России. Стороны обсудили возможные параметры окончания войны, американский мониторинг безопасности и согласовали доложить лидерам результаты.

По данным Bloomberg со ссылкой на европейских чиновников и представителей НАТО, США настаивают на заключении соглашения к празднованию 250-летия независимости США 4 июля. В то же время эксперты отмечают, что пока нет никаких признаков готовности президента России Владимира Путина соглашаться на условия, не отвечающие его основным требованиям.

Зеленский сообщил, что для него является новостью информация о намерении США заключить мирное соглашение по Украине до 4 июля.