Зеленський розповів про телефонну розмову з Трампом: що обговорювали

У середу, 25 лютого, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із главою Білого дому Дональдом Трампом.

Як пише Delo.ua, про це повідомив Зеленський.

За словами президента України, під час телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом за участі його спецпредставників Стіва Віткофа та Джареда Кушнера обговорили переговори щодо завершення війни та подальші кроки дипломатичного процесу.

"Зараз наші команди багато працюють, і я подякував за всі зусилля і таку залученість до переговорів, до роботи для закінчення війни", - написав президент.

Він зауважив, що Україна дуже цінує програму PURL.

"Ця зима – найскладніша для України, але ракети для систем ППО, які ми можемо закуповувати у США, дуже допомагають проходити через усі ці виклики й захищати життя", - наголосив Зеленський.

Президент додав, що також говорили про питання, над якими 27 лютого в Женеві працюватимуть наші представники на двосторонній зустрічі, а також – про підготовку до наступної зустрічі переговорних команд у повному складі в тристоронньому форматі на самому початку березня.

"Розраховуємо, що вона дасть можливість перейти до переговорів на рівні лідерів. Президент Трамп підтримує таку послідовність кроків. Лише так можна вирішити всі складні й чутливі питання та нарешті закінчити війну", - підсумував Зеленський.

Як розповів радник президента України Дмитро Литвин, телефонна розмова тривала 30 хвилин.

Нагадаємо, 24 січня українська делегація завершила дводенні тристоронні переговори в ОАЕ за участі представників США та Росії. Сторони обговорили можливі параметри закінчення війни, американський моніторинг безпеки та узгодили доповісти лідерам про результати.

За даними Bloomberg з посиланням на європейських чиновників та представників НАТО, США наполягають на укладенні угоди до святкування 250-ї річниці незалежності США 4 липня. Водночас експерти зазначають, що наразі немає жодних ознак готовності президента Росії Володимира Путіна погоджуватися на умови, які не відповідають його основним вимогам.

Натомість Зеленський повідомив, що для нього є новиною інформація про намір США укласти мирну угоду щодо України до 4 липня.