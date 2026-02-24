Для Зеленського новина: США хочуть мирної угоди в Україні до 4 липня

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що для нього є новиною інформація про намір США укласти мирну угоду щодо України до 4 липня.

Як пише Delo.ua, про це інформує "Інтерфакс-Україна".

США хочуть мирної угоди в Україні

"Для мене це нова інформація, хоча зараз інформація дуже швидко міняється", - сказав Зеленський під час саміту "Україна - країни Північної Європи та Балтії".

Він зазначив, що інформація змінюється швидко, проте Україна завжди підтримувала швидкі рішення для завершення війни. При цьому президент підкреслив, що "швидкий трек" переговорів не передбачає віддання українських територій.

За даними Bloomberg з посиланням на європейських чиновників та представників НАТО, США наполягають на укладенні угоди до святкування 250-ї річниці незалежності США 4 липня. Водночас експерти зазначають, що наразі немає жодних ознак готовності президента Росії Володимира Путіна погоджуватися на умови, які не відповідають його основним вимогам.

Нагадаємо, 24 січня українська делегація завершила дводенні тристоронні переговори в ОАЕ за участі представників США та Росії. Сторони обговорили можливі параметри закінчення війни, американський моніторинг безпеки та узгодили доповісти лідерам про результати.